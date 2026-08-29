Nepal Flood : नेपाळमध्ये जलप्रलय! मृतांची संख्या ६६९ वर; अद्याप २५०० हून अधिक जण बेपत्ता, मदतीला वेग

काठमांडू - नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या जलप्रलयातील बळींचा आकडा शनिवारी ६६९ वर पोहोचला. हजारो जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असले, तरी २,५०० हून अधिक जण अद्याप बेपत्ता असल्याचे चित्र आहे. बचावकार्याला वेग आला असून, जगभरातून नेपाळला आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू आहे. बेपत्ता नागरिकांच्या नातेवाइकांना अद्यापही आपले कुटुंबीय, आप्तस्वकीय परत येतील, अशी आशा आहे..महापुराच्या तडाख्यातून वाचलेल्यांना शोधण्यासाठी आणि मदतकार्य वेगाने राबविण्यासाठी सुरक्षा दलांसह विविध यंत्रणांनी मोहीम तीव्र केली आहे. मात्र, भोटेकोसी नदीची पाणीपातळी पुन्हा वाढू लागल्याने आणखी एका महापुराची टांगती तलवार कायम आहे.राष्ट्रीय आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, नेपाळमध्ये आतापर्यंत ६६९ जणांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तिबेटच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाच्या माहितीनुसार, या आपत्तीमुळे चीनच्या हद्दीतही सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. बचाव आणि शोधमोहिमेसाठी ११ हजारांहून अधिक सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. त्यात नेपाळी लष्कराच्या पाच हजारांहून अधिक सैनिकांचा समावेश आहे..भारताचे पथक दाखलबचावकार्यात मदत करण्यासाठी भारताचे ११ सदस्यांचे पथक नेपाळमध्ये दाखल झाले आहे. या पथकात वैद्यकीय कर्मचारी व इतरांचा समावेश आहे. नेपाळ लष्कराच्या जनसंपर्क संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत २,४६५ जणांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले असून त्यात १६३ परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. यामध्ये ११३ भारतीय, २६ चिनी, १५ दक्षिण कोरियन, चार जर्मन, इटली आणि अमेरिकेतील प्रत्येकी दोन आणि ओमानच्या एका नागरिकाचा समावेश आहे..बोगद्यातून १९१ कामगारांची सुटकात्रिशुली आणि रासुवा भागातील विविध जलविद्युत प्रकल्पांच्या बोगद्यांमध्ये अडकलेल्या १९१ कामगारांनाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. बचावलेल्या २,४६५ जणांपैकी २,२६५ जणांना हेलिकॉप्टरच्या मदतीने, तर २०० जणांना अन्य मार्गाने सुरक्षितस्थळी हालविण्यात आले. धुंचे आणि त्रिशुली येथे उभारण्यात आलेल्या आपत्कालीन आरोग्य केंद्रांमध्ये पूरग्रस्त विविध भागांतून बाहेर काढलेल्या १,७०६ जणांना आतापर्यंत वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे..महत्त्वाचा महामार्ग खुलानेपाळची राजधानी काठमांडूला देशाच्या इतर भागांशी जोडणारा महत्त्वाचा मुगलिंग-काठमांडू महामार्ग शनिवारी वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला. पूर आणि भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे हा मार्ग बुधवारपासून बंद होता. मध्य नेपाळमधील राष्ट्रीय महामार्ग आणि अनेक प्रमुख रस्ते गेल्या चार दिवसांपासून पूर व भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे ठप्प होते. आता ते टप्प्याटप्प्याने सुरू होत असल्याचे चित्र आहे..‘रेड क्रॉस’च्या माहितीनुसार ९३ हजार जणांना फटकालंडन - जगातील सर्वांत मोठ्या सामाजिक संघटना असलेल्या ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस अँड रेड क्रिसेंट सोसायटीज’ने नेपाळमधील जलप्रलयाचा फटका ९३ हजार जणांना बसल्याचे म्हटले आहे. ‘रेड क्रॉस’चे नेपाळमधील प्रतिनिधी डेव्हिड फिशर यांनी सांगितले की, किमान ९३ हजार नागरिकांना फटका बसला असून, त्यांना तातडीने मोठ्या प्रमाणावर मदतीची गरज आहे. हा आकडा आणखी वाढू शकतो..नेपाळकडून भारताचे आभारकाठमांडू : जलप्रलयानंतर भारताने केलेल्या मदतीबद्दल नेपाळने शनिवारी भारताचे आभार मानले आहेत. ‘भारत सरकारने नेपाळच्या पुनर्निर्मितीसाठी मोठ्या मदतीचे संकेत दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अत्यंत उदार मनाचे नेते आहेत. २०१५ च्या भूकंपाच्या वेळीही भारताने दाखवलेली तत्परता उल्लेखनीय होती. महापुराच्या आपत्तीतही भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे, त्याबद्दल धन्यवाद!’ असे नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिम वागळे यांनी ‘पीटीआय’शी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.