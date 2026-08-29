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Nepal Flood : नेपाळमध्ये जलप्रलय! मृतांची संख्या ६६९ वर; अद्याप २५०० हून अधिक जण बेपत्ता, मदतीला वेग

नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या जलप्रलयातील बळींचा आकडा शनिवारी ६६९ वर पोहोचला.
An aerial photograph taken on Saturday showing houses buried in mud at Devighat in Nuwakot district following the floods in Nepal

An aerial photograph taken on Saturday showing houses buried in mud at Devighat in Nuwakot district following the floods in Nepal

sakal

पीटीआय
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काठमांडू - नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या जलप्रलयातील बळींचा आकडा शनिवारी ६६९ वर पोहोचला. हजारो जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असले, तरी २,५०० हून अधिक जण अद्याप बेपत्ता असल्याचे चित्र आहे. बचावकार्याला वेग आला असून, जगभरातून नेपाळला आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू आहे. बेपत्ता नागरिकांच्या नातेवाइकांना अद्यापही आपले कुटुंबीय, आप्तस्वकीय परत येतील, अशी आशा आहे.

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