पाकिस्तानात लग्नमंडपात आत्मघाती हल्ला; ७ जणांचा मृत्यू, २५ जण जखमी

Suicide Bombing at Wedding in Pakistan: पाकिस्तानमधील डेरा इस्माइल खान जिल्ह्यात एका लग्नसमारंभात भीषण आत्मघाती हल्ला झाला आहे. मुख्य लग्न समारंभ सुरु असतानाच ही घटना घडली आहे. या घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला असून २५ जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर जवळच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानमधील नेते नूर मेहसूद यांच्या घरी लग्नसमारंभात ही घटना घडली आहे. यावेळी हल्लेखोराने स्वतःला स्फोटकांनी उडवून दिले. त्यांनी स्फोटकांनी भरलेलं जॅकेट परिधान केलं होतं. अचानक झालेल्या हल्ल्याने सगळ्यांना धक्का बसला. यावेळी नूर मेहसूद यांच्या घराचंही मोठं नुकसान झालं. तसेच ७ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर २५ जण जखमी झाले..Tiger Attack: वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात वृद्धाचा मृत्यू; पवनी शहरात दहशतीचे वातावरण, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट.स्थानिक पोलीस प्रमुख आदनान खान यांनी या घटनेची पुष्टी केली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत तपास सुरु केला. या हल्ल्यामागे नेमकं कोण आहे? याची माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही. मात्र, यामागे कोणत्या दहशतवादी संघटनांचा हात आहे का, याचा तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सागितलं आहे. अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही..PAK vs SL: म्हणे श्रीलंकेच्या खेळाडूंना देणार राष्ट्रपतींची सुरक्षा! पाकिस्तान हट्ट सोडायला तयार नाही, कंबर कसली....या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही महिन्यांत दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे, विशेषतः खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान या प्रांतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या घटना घडत आहेत. आता थेट लग्नात असा हल्ला झाल्याने विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.