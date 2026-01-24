ग्लोबल

पाकिस्तानात लग्नमंडपात आत्मघाती हल्ला; ७ जणांचा मृत्यू, २५ जण जखमी

Suicide Bombing at Wedding in Pakistan : या घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला असून २५ जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर जवळच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. हा हल्ला नेमका कुणी केला? याचा तपास सुरु आहे.
Suicide Bombing at Wedding in Pakistan

Suicide Bombing at Wedding in Pakistan

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Suicide Bombing at Wedding in Pakistan: पाकिस्तानमधील डेरा इस्माइल खान जिल्ह्यात एका लग्नसमारंभात भीषण आत्मघाती हल्ला झाला आहे. मुख्य लग्न समारंभ सुरु असतानाच ही घटना घडली आहे. या घटनेत ७ जणांचा मृत्यू झाला असून २५ जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर जवळच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
attack
wedding

Related Stories

No stories found.