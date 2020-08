चीन पुन्हा कुरघोड्या करण्याच्या तयारीत; अणू बॉम्बर विमानांची दिशा लडाख परिसराकडे

बिजिंग- चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतासोबत शांती आणि स्थैर्यासाठी चर्चा करत असताना, दुसरीकडे पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा भागात आपली शक्ती वाढवताना दिसत आहे. उपग्रह छायाचित्रांमधून हे स्पष्ट होत आहे. छात्राचित्रांमध्ये चीनच्या पीएलआयने सीमेजवळील काशगर हवाईतळावर लढाऊ विमाने तैनात केल्याचं दिसत आहे. 'नवभारत टाईम्स'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

"राफेलमध्ये बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट दूर करण्याची क्षमता आहे का?"

हवाईतळावर सामरिक बॉम्बर आणि अन्य उपकरणे तैनात असल्याचं ओपन इंटेलिजेंस सोर्स Detresfa च्या उपग्रह छायाचित्रांमध्ये दिसत आहे. चीनचे हे हवाईतळ सीमेपासून जवळ असल्याने भारतासोबत असणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तैनाती करण्यात आल्याची शंका घेतली जात आहे. उपग्रह छायाचित्रांमध्ये तळावर 6 शियान H-1 बॉम्बर असून त्यातील दोन पेलोडसह आहेत. याशिवाय 12 शियान JH-7 लढाऊ बॉम्बर असून त्यातील दोन पेलोडसह आहेत. यात, 4 शेनयान्ग J11/16 लढाऊ विमाने असून यांची रेंज 3530 किलोमीटरची आहे.

Investigating reports regarding #China's PLA Air-force deployments at #Kashgar Airport, satellite images spot strategic long range bombers along with other assets on site, factoring in the distance from #Ladakh, the deployment could be part of the #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/Jm9VvSETFe

— d-atis☠️ (@detresfa_) August 2, 2020