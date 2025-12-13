ग्लोबल

Mickey Mouse: ‘मिकी माउस’ आता ‘सोरा एआय’वर; ‘ओपन एआय’मध्ये ‘डिस्ने’कडून एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

Disney OpenAI Investment: डिस्नेने ओपनएआयमध्ये एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली असून मिकी माउस, सिंड्रेला आणि ल्यूक स्कायवॉकर यांसारखी पात्रे ‘सोरा एआय’वर येणार आहेत. या माध्यमातून युजर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स वापरून शॉर्ट व्हिडिओ तयार करू शकतील.
Mickey Mouse

Mickey Mouse

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन : सध्या कलेच्या क्षेत्रामध्येही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) बोलबाला पाहायला मिळतो. जागतिक कीर्तीची ‘डिस्ने’ ही कंपनी ‘ओपनएआय’मध्ये तब्बल एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून यामाध्यमातून मिकी माउस, सिंड्रेला आणि ल्यूक स्कायवॉकर ही पात्रे ‘सोरा व्हिडिओ जनरेशन टूल’वरती येतील. दोन्ही कंपन्यांकडून याबाबतच्या कराराची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Technology
Video
artificial intelligence
Mickey Mouse
Disney World

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com