Mickey Mouse: ‘मिकी माउस’ आता ‘सोरा एआय’वर; ‘ओपन एआय’मध्ये ‘डिस्ने’कडून एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

वॉशिंग्टन : सध्या कलेच्या क्षेत्रामध्येही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) बोलबाला पाहायला मिळतो. जागतिक कीर्तीची 'डिस्ने' ही कंपनी 'ओपनएआय'मध्ये तब्बल एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून यामाध्यमातून मिकी माउस, सिंड्रेला आणि ल्यूक स्कायवॉकर ही पात्रे 'सोरा व्हिडिओ जनरेशन टूल'वरती येतील. दोन्ही कंपन्यांकडून याबाबतच्या कराराची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली..'ओपनएआय'ने स्वतःच्या एआय सिस्टिमला प्रशिक्षण देण्यासाठी बौद्धिक संपदा हक्क असलेल्या काही पात्रांचा वापर करण्यास सुरूवात केली होती. 'गुगल' पाठोपाठ 'डिस्ने'ने देखील त्याला आक्षेप घेतला होता..Satya Nadella : मायक्रोसॉफ्टची भारतात तब्बल १७.५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक; सत्या नाडेला यांचा मोठा निर्णय, लाखोंना देणार 'एआय'चं ट्रेनिंग!.'ओपनएआय'सोबतच्या करारामुळे 'वॉल्ट डिस्ने' ही 'सोरा'सोबतची जगातील पहिली सर्वांत मोठी कंटेंट परवाना असलेली भागीदार कंपनी बनली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून शॉर्ट व्हिडिओसाठी 'जनरेटिव्ह एआय'चा वापर करण्यात येईल. या परवाना कराराचा कालावधी हा तीन वर्षे एवढा असून त्यामुळे युजरना 'सोरा'च्या माध्यमातून दोनशेपेक्षाही अधिक पात्रांशी संबंधित व्हिडिओ तयार करता येतील. त्यामध्ये 'डिस्ने', 'मार्व्हल', 'पिक्सार' आणि 'स्टारवॉर'मधील दोनशेपेक्षाही अधिक पात्रांचा वापर करता येईल. यूजरना टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सचा वापर करून काही वास्तवाधारित क्लिप्स तयार करता येतील..निकृष्ट व्हिडिओ व्हायरल'मध्यंतरी समाजमाध्यमांवर विविध पात्रे आणि सेलेब्रेटींसोबतच्या काही व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्या होत्या. या शॉर्ट व्हिडिओचा दर्जा देखील फारसा चांगला नव्हता त्यामुळे चुकीची माहिती, डीपफेक आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. यूजर आणि क्रिएटरच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,' असे डिस्ने आणि ओपनएआयने म्हटले आहे..व्हिडिओ स्ट्रिमिंग सर्व्हिसवरयाच कराराचा एक भाग म्हणून यूजर जनरेटेड सोरा व्हिडिओ हे डिस्ने व स्ट्रिमिंग सर्व्हिसवर उपलब्ध करून देण्यात येतील. आता 'डिस्ने' ही 'ओपनएआय' ची सर्वांत मोठी ग्राहक बनली आहे. 'एआय'च्या माध्यमातून आता नवी उत्पादने, टूल्स व सेवांची निर्मिती करण्यात येईल..सृजनशील काम करणारी मंडळी आणि एआय कंपन्या एकत्रित काम करू शकतात, असे या करारावरून दिसून येते. हे दोन्ही घटक संशोधनाला प्रोत्साहन देत समाजाच्या फायद्यासाठी काम करू शकतात. यामाध्यमातून सृजनशीलतेचा देखील आदर ठेवला जाईल.- सॅम आल्टमन, सीईओ, ओपनएआय.LinkedIn Workforce Survey: एआयमुळे बदलतंय मुंबईचं बिझनेस लँडस्केप, लिंक्डइनच्या सर्व्हेत समोर आले धक्कादायक आकडे.जनरेटिव्ह एआयच्या माध्यमातून आमच्या कथा कथनाच्या प्रणालीचा अधिक विस्तार होईल त्याचवेळी निर्मात्यांच्या कामांचे आणि त्यांच्या बौद्धिक संपदेचे यामाध्यमातून संरक्षण केले जाईल.- रॉबर्ट आयगर, सीईओ डिस्ने.