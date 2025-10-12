Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेताच भडकला चीन, जागतिक मंदीची शक्यता

Summary ट्रम्प यांनी हा निर्णय चीनच्या दुर्मिळ खनिज निर्यात निर्बंधांच्या उत्तरादाखल घेतल्याचे सांगितले.विश्लेषकांच्या मते या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.या घडामोडींमुळे जागतिक मंदी येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे..अमेरिकेने चीनवर अतिरिक्त १०० टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केल्यानंतर रविवारी चीनने अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनावर दुहेरी धोरणांचा आरोप केला. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की,"अमेरिकेचे विधान हे तथाकथित दुटप्पीपणाचे उदाहरण आहे." शुक्रवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर अतिरिक्त १०० टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केल्यानंतर ही प्रतिक्रिया समोर आली आहे. यामुळे चीनचा संताप वाढला असून जागतिक मंदीची शक्यता वर्तवली जात आहे. .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन आणि संरक्षण उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवर चीनने नवीन निर्यात निर्बंध लादले आहेत.वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "या कृतींमुळे चीनच्या हितसंबंधांना गंभीर नुकसान झाले आहे आणि दोन्ही बाजूंमधील आर्थिक आणि व्यापार चर्चेसाठी वातावरण गंभीरपणे कमकुवत झाले आहे. प्रत्येक वेळी टॅरिफ लादण्याची धमकी देणे हा चीनशी वाटाघाटी करण्याचा योग्य मार्ग नाही.".Stock Market: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे शेअर बाजार हादरणार; सोमवारी बाजारात काय होणार?.चीनने निवदेनात म्हटले आहे की, एकीकडे अमेरिका जागतिक व्यापारात स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करते, तर दुसरीकडे संरक्षणवादी धोरणे राबवते. "अमेरिका स्वतःच्या हितासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांचा अर्थ लावते आणि नंतर इतर देश जेव्हा तेच तत्वे स्वीकारतात तेव्हा त्यांना दोष देते,"असे त्यात म्हटले आहे..अमेरिका आणि चीनमधील हा नवीन तणाव दोन्ही देशांचे प्रमुख नेते, डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग, येत्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (एपेक) शिखर परिषदेत भेटणार असताना आला आहे.विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की चीनच्या प्रतिसादावरून असे दिसून येते की चीन संभाव्य सूड घेण्याच्या उपाययोजनांचा विचार करत असू शकते, ज्याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळी आणि बाजारपेठांवर होऊ शकतो.यामुळे जागतिक मंदीची शक्यता निर्माण होऊ शकते,असे तज्ज्ञांचे मत आहे..FAQs प्र.1: ट्रम्प यांनी चीनवर कोणता टॅरिफ लावला आहे? ➡️ ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के अतिरिक्त कर लावला आहे.प्र.2: चीनची या निर्णयावर प्रतिक्रिया काय आहे? ➡️ चीनने अमेरिकेवर दुहेरी मानक आणि संरक्षणवादी धोरणे राबवण्याचा आरोप केला आहे.प्र.3: या तणावाचे मूळ कारण काय आहे? ➡️ चीनने इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले, त्यावर अमेरिकेने प्रतिक्रिया दिली.प्र.4: या टॅरिफचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो? ➡️ यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी बिघडू शकते आणि मंदीची शक्यता वाढू शकते.प्र.5: ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची भेट कधी होणार आहे? ➡️ ते येत्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेत भेटणार आहेत.प्र.6: चीन कोणती पुढील पावले उचलू शकतो? ➡️ चीन संभाव्य सूडात्मक उपाययोजनांचा विचार करत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.