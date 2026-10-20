Donald Trump यांना मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी मोठा धक्का; लोकप्रियता ३१ टक्क्यांवर, डेमोक्रॅट्सना आघाडी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आगामी मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे रॉयटर्स आणि इप्सोसच्या ताज्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. ट्रम्प यांच्या कामगिरीला पसंती देणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांचे प्रमाण ३१ टक्क्यांवर आले असून, त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळांतील हा सर्वात नीचांकी आकडा असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, आगामी काँग्रेस निवडणुकीत ४७ टक्के मतदारांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाला पसंती दर्शवली आहे, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने ३५ टक्के नागरिकांनी कौल दिला आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील सत्तासमीकरणांबाबत डेमोक्रॅट्सच्या आशा वाढल्या आहेत..ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत घसरणरॉयटर्स-इप्सोसचे चार दिवस चाललेले सर्वेक्षण सोमवारी पूर्ण झाले. या सर्वेक्षणानुसार, ट्रम्प यांच्या कामकाजाला सुमारे ३१ टक्के अमेरिकन नागरिकांनी पसंती दिली. दोन आठवड्यांपूर्वीच्या तुलनेत या आकडेवारीत एक टक्क्याची घट झाली आहे. ट्रम्प यांच्या दोन्ही राष्ट्राध्यक्षीय कार्यकाळांमध्ये त्यांच्या लोकप्रियतेची ही सर्वात खालची पातळी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे..अमेरिकेत पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. तसेच इराणविरुद्धच्या युद्धाच्या मुद्द्यावरून काही शहरांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. संभाव्य युद्धामुळे ट्रम्प यांचे काही कट्टर समर्थकही संतप्त झाल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकीत मतदार रिपब्लिकन पक्षाला विरोधी कौल देण्याच्या तयारीत असल्याचे सर्वेक्षणातील आकडेवारीतून दिसून येते..Donald Trump: ट्रम्प म्हणाले, भारताकडून शिका! ज्ञानेश कुमारांच्या प्रश्नाचा अमेरिकेच्या निवडणुकीशी काय संबंध?.काँग्रेस निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सना आघाडीआगामी काँग्रेस निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला मतदान कराल, असा प्रश्न सर्वेक्षणात सहभागी नागरिकांना विचारण्यात आला होता. त्यावर ४७ टक्के नागरिकांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाला, तर ३५ टक्के नागरिकांनी रिपब्लिकन पक्षाला पसंती दिली. या आकडेवारीमुळे डेमोक्रॅट्सना अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहावर आणि सिनेटवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे..रिपब्लिकन पक्षाने यापैकी कोणत्याही सभागृहावरील नियंत्रण गमावल्यास ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दोन वर्षांत सरकारचा अजेंडा पुढे नेण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. काँग्रेसमध्ये कोणत्या पक्षाला सत्ता मिळावी, याबाबत सर्वेक्षणातून मतदारांचा कल समजतो. मात्र, सर्वसाधारण जनतेचे मत आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीतील निकाल यामध्ये फरक असू शकतो. त्यामुळे या आकडेवारीवरून अंतिम निकाल निश्चित मानता येत नाही..३ नोव्हेंबरला मध्यावधी निवडणुकाअमेरिकेत ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत प्रतिनिधी सभागृहातील सर्व ४३५ जागांसाठी मतदान होईल. तसेच सिनेटच्या ३५ जागांसाठी निवडणूक होणार असून, अनेक राज्यांमध्ये गव्हर्नरपदासाठीही मतदान घेतले जाणार आहे.या सर्वेक्षणासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अमेरिकेतील १,६७९ प्रौढ नागरिकांकडून प्रतिसाद गोळा करण्यात आले. ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेतील घसरण आणि डेमोक्रॅट्सना मिळालेली आघाडी यामुळे आगामी मध्यावधी निवडणुकांकडे लक्ष लागले आहे..Donald Trump यांचा मोठा निर्णय! व्हिसा मुलाखती अनिश्चित काळासाठी स्थगित; अमेरिकेच्या प्रवासाची तयारी करणाऱ्या लाखो अर्जदारांना फटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.