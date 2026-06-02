Trump Netanyahu Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प संतापले ! इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना वाहिली शिव्यांची लाखोली; नेमकं काय घडलं?

इस्रायल आणि हिजबुल्ला यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना तीव्र शब्दांत खडसावले आहे. वृत्तानुसार, फोन कॉल दरम्यान ट्रम्प यांनी संतापाच्या भरात शिव्यांची लाखोली वाहिली. इस्रायलने नुकतेच दक्षिण बेरूतमध्ये दहशतवाद्यांवर हवाई हल्ले करण्याचे आदेश दिले होते. इस्रायलच्या या कृतीनंतर, इराणने अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींमधून माघार घेण्याची धमकी दिली..एका अहवालानुसार, नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणादरम्यान ट्रम्प अत्यंत संतापलेले होते. त्यांनी नेतन्याहू यांच्याकडे, हिजबुल्लाविरुद्ध सुरू असलेले हल्ले त्यांनी तात्काळ थांबवावेत अशी मागणी केली..America-Israel: ट्रम्प-नेतान्याहूंमध्ये खडाजंगी? युद्धाच्या धोरणावरून मतभेद; अमेरिकेतील माध्यमांचे वृत्त.या संभाषणाच्या तपशीलांबाबत एका वृत्तावाहिनीला माहिती देताना, एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने ट्रम्प यांच्या विधानांचा सारांश मांडला. या अधिकाऱ्याच्या मते, ट्रम्प यांनी नेतन्याहू यांना असे म्हटले की, "तुम्ही पूर्णपणे वेडे झाला आहात. जर मी नसतो, तर आज तुम्ही तुरुंगात असता. मी तुमचा जीव वाचवत आहे. सध्या, प्रत्येकजण तुमचा तिरस्कार करतो. तुमच्या कृतींमुळेच, आज प्रत्येकजण इस्रायलचाही तिरस्कार करत आहे.". नेतन्याहू निर्णयावर ठाम ट्रम्प यांची नाराजी असूनही, नेतन्याहू आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या कॉलनंतर नेतन्याहू यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचावर इस्रायलची ठाम भूमिका जगासमोर पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. .नेतन्याहू यांनी म्हटले की, "आज रात्री, मी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली. मी त्यांना हे स्पष्ट केले की, जर हिजबुल्लाने आमच्या शहरांवरील आणि नागरिकांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर इस्रायल बेरूतमधील दहशतवादी लक्ष्यांवर हल्ले करेल. या संदर्भातील आमची भूमिका बदलणार नाही शिवाय, इस्रायली लष्कर दक्षिण लेबनॉनमध्ये आपली मोहीम सुरूच ठेवेल.".