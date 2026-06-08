ग्लोबल

Donald Trump: ''तात्काळ हल्ले थांबवा, नाहीतर...'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराण-इस्रायलला इशारा; पुढच्या दोन दिवसात सगळं थांबणार?

Donald Trump Calls for Immediate Ceasefire Between Iran and Israel: इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यानंतर ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा केली.
Iran Israel War

Iran Israel War

esakal

संतोष कानडे
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Iran-Israel War: इराण-इस्रायलकडून एकमेकांवर सुरु असलेले हल्ले थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. अमेरिका मात्र इराणसोबत करार करण्यासाठी तयार असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण-इस्रायलला हल्ले थांबवण्याचा इशारा दिला आहे.

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