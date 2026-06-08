Donald Trump: ''तात्काळ हल्ले थांबवा, नाहीतर...'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराण-इस्रायलला इशारा; पुढच्या दोन दिवसात सगळं थांबणार?

Iran-Israel War: इराण-इस्रायलकडून एकमेकांवर सुरु असलेले हल्ले थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. अमेरिका मात्र इराणसोबत करार करण्यासाठी तयार असल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण-इस्रायलला हल्ले थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. .मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायल आणि इराणला तातडीने गोळीबार थांबवण्याचे आवाहन ट्रम्प यांनी केलं. त्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये दोन्ही देशांनी एकमेकांवरील हल्ले त्वरित बंद करून शांततेच्या मार्गावर यावे, असे म्हटले आहे. तसेच पुढील दोन दिवसांत शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता असल्याचा दावाही त्यांनी केला..Car Tempo Accident : पुणे-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; एअरबॅग उघडल्याने नवविवाहित दाम्पत्याचे प्राण वाचले, पत्नी गंभीर जखमी.काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यानंतर ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी इस्रायलने तात्काळ प्रत्युत्तरात्मक कारवाई टाळावी, अशी विनंती केल्याचे सांगितले जात आहे. कारण त्यामुळे या संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी सुरू असलेल्या शांतता चर्चांवर परिणाम होऊ शकतो.ट्रम्प यांनी इराणलाही चर्चेच्या टेबलावर परतण्याचे आवाहन केले. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, शांतता करार अंतिम टप्प्यात असून सोमवार, मंगळवार किंवा बुधवारपर्यंत त्यावर स्वाक्षऱ्या होऊ शकतात. त्यांनी इराणला उद्देशून, "मिसाईल हल्ले झाले ते झाले, आता मात्र ते थांबवा.. आणि चर्चेत सहभागी व्हा आणि करार करा," असे म्हटले..Health Insurance Issue : टायपिंगच्या चुकीचा गैरफायदा घेत नाकारला रुग्णाचा आरोग्य विमा; ग्राहकाने दाखल केली ग्राहक आयोगात तक्रार.लेबनॉनची राजधानी बेरूत येथे इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांवरही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंना दूरध्वनीवरून काही काळ संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला असून शांतता करार लवकरच होऊ शकतो, असे सांगितले आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेला करार, लवकरच होईल, असं चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.