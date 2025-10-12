Donald Trump: ट्रम्प यांची आता चीनवर ‘वक्रदृष्टी’; शंभर टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क

वॉशिंग्टन : विविध देशांवर मनमानी आयातशुल्क लादून जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड अस्वस्थता आणि अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर एक नोव्हेंबरपासून किंवा त्यापूर्वी शंभर टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे..चीनने दुर्मीळ खनिजांवर लागू केलेल्या नवीन निर्यात नियंत्रणांबद्दलही ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘आगामी दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यादरम्यान चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही,’’ असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे..पत्रकारांशी ओव्हल ऑफिसमध्ये बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘‘मी कोणतीही बैठक रद्द केलेली नाही. मात्र, ही बैठक होईल की नाही, मला ठाऊक नाही. या स्थितीमध्ये काहीअंशी शिथिलताही येऊ शकते. मात्र, आपण काय होते ते पुढे पाहू. म्हणूनच मी एक नोव्हेंबरची मुदत दिली आहे.’’.चिनी सरकारने गुरुवारी दुर्माळ खनिजांवरील निर्यातीवरही निर्बंध लादले असून, त्यामुळे परकी कंपन्यांना खनिजांची परदेशात वाहतूक करण्यासाठी विशेष मंजुरी घेणे आवश्यक ठरले. या खनिजांच्या खाणकाम आणि पुनर्वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले..‘ट्रुथ’ या सोशल मीडियावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक पोस्ट लिहून चीनवर टीका केली आहेत. ट्रम्प म्हणाले, ‘‘चीनने व्यापारात असाधारण अशी आक्रमकता अवलंबिली आहे. त्याचा परिणाम जगातील सर्व देशांवर होईल. चीनच्या धोरणांना अमेरिका कठोरपणे प्रत्युत्तर देईल.’’.निर्देशांक घसरलाजगातील दोन सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील वाढत्या तणावाबद्दलच्या चिंतेमुळे ‘एसअँडपी-५००’ निर्देशांक २.७ टक्क्यांनी घसरला. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इशारा दिल्यानंतर त्याबाबतचे तपशील स्पष्ट करण्यापूर्वीच बाजार बंद झाला. ट्रम्प यांनी सुरू केलेले जागतिक व्यापारयुद्ध पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे..अग्रलेख : बेमुर्वत बादशहा !.राजकीय रणनीतीचा भाग?आर्थिक तज्ज्ञांच्या मतानुसार, ट्रम्प यांचा ताजा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीय रणनीतीचाही भाग आहे. वॉशिंग्टन येथील आर्थिक विषयांचे विश्लेषक डॉ. अलेक्झांडर मिशेल यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. मिशेल यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘ट्रम्प यांचा निर्णय हा नव्या व्यापारयुद्धाचा संकेत आहे. अमेरिकेतील उत्पादनांचे रक्षण करून चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार त्यामागे आहे. चीनने प्रत्युत्तरादाखल कोणताही अनुचित निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.