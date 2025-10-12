ग्लोबल

Donald Trump: ट्रम्प यांची आता चीनवर ‘वक्रदृष्टी’; शंभर टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क

Trump Announces 100% Tariffs on Chinese Imports: ट्रम्प यांनी नोव्हेंबरपासून चीनमधून आयातीवर शंभर टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली. जागतिक व्यापारयुद्ध पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता.
Donald Trump

Donald Trump

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन : विविध देशांवर मनमानी आयातशुल्क लादून जागतिक बाजारपेठेत प्रचंड अस्वस्थता आणि अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर एक नोव्हेंबरपासून किंवा त्यापूर्वी शंभर टक्के अतिरिक्त आयातशुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे.

Loading content, please wait...
China
Donald Trump
political
War
Trader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com