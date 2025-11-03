Donald Trump: चीन अन् रशियाकडून अणुचाचण्या सुरु असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा; पाकिस्तानचंही घेतलं नाव, चीनकडून प्रत्युत्तर

China: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन आणि रशियाकडून भूमिगत अणुचाचण्या सुरु असल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, केवळ आम्हीच अशा अणुचाचण्या करीत नाहीत.. आम्हाला अशा चाचण्या करायच्याही नाहीत. आमच्याकडे इतर देशांपेक्षा जास्त अणुबॉम्ब आहेत, असं सांगायलाही ट्रम्प कचरले नाहीत..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या या दाव्यावर चीनने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. सुरुवातीलच त्यांनी ट्रम्प यांनी केलेला दावा फेटाळून लावला. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, आम्ही एक जबाबदार अणुबॉम्ब सज्ज देश आहोत. त्यामुळे आम्ही आत्मसंरक्षणाच्या धोरणाचे पालन केलेले आहे. अशा चाचण्या थांबवण्याच्या धोरणावर आम्ही ठाम आहोत..Nashik Crime : मित्राचा विश्वासघात: मामा-मामीच्या हत्येनंतर आता भाड्याने दिलेल्या गाड्याही फसवणुकीच्या जाळ्यात.काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, रशिया आणि चीनसारखे देश भूमिगत अणुचाचण्या करत आहेत. सामान्य जनतेला मात्र याबाबत काहीही माहिती नाही. आम्ही एकमेव देश आहोत, जो चाचण्या करत नाहीत.. मात्र मला असा एकमेव देश राहायचे नाही, असं म्हणत त्यांनी एकप्रकारे इशारादेखील दिला आहे.डोनाल्ड ट्रम्प हे एका अमेरिकन वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलत होते. त्यांनी केवळ रशिया आणि चीनचा उल्लेख केला नाही. तर पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया यांचाही अणुचाचण्या करणाऱ्या देशांमध्ये ट्रम्प यांनी उल्लेख केला..Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता.अमेरिकेकडे इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त अणुबॉम्ब आहेत. जगाला १५० वेळा उडवण्यासाठी आवश्यक तेवढे अणुबॉम्ब आमच्याकडे आहेत, असाही दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलाय. विशेष म्हणजे अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणावर आपण रशिया यांनी चीनशी चर्चा केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.