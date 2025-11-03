ग्लोबल

Donald Trump: चीन अन् रशियाकडून अणुचाचण्या सुरु असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा; पाकिस्तानचंही घेतलं नाव, चीनकडून प्रत्युत्तर

China's Foreign Ministry strongly rejected Trump's claim: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा चीनने फेटाळून लावला आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचंही नाव घेतलं असून अणुचाचण्या सुरु असल्याचं म्हटलंय.
संतोष कानडे
China: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन आणि रशियाकडून भूमिगत अणुचाचण्या सुरु असल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, केवळ आम्हीच अशा अणुचाचण्या करीत नाहीत.. आम्हाला अशा चाचण्या करायच्याही नाहीत. आमच्याकडे इतर देशांपेक्षा जास्त अणुबॉम्ब आहेत, असं सांगायलाही ट्रम्प कचरले नाहीत.

