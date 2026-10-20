Trump Macron France Riots : ‘पॅरिस लवकरच मुस्लिम शहर बनेल’; फ्रान्समधील दंगलीनंतर ट्रम्प यांची मॅक्रॉंन यांच्यावर बोचरी टीका

फ्रान्समध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या इमिग्रेशन धोरणावर टीका केली आहे. ‘पॅरिस लवकरच मुस्लिम शहर बनेल’, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. इतर देशांमधून मोठ्या संख्येने लोकांना फ्रान्समध्ये प्रवेश देणे ही मोठी चूक ठरेल, असा इशारा आपण मॅक्रॉन यांना अनेक वर्षांपूर्वीच दिला होता, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, फ्रान्समधील सध्याच्या निदर्शनांमागे महागाई, वाढता राहणीमानाचा खर्च आणि सार्वजनिक सेवांबाबतचा असंतोष ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. .आधीच इशारा दिला होता व्हाइट हाऊसबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील परिस्थितीवर भाष्य केले. मॅक्रॉन हे आपले मित्र असल्याचे सांगतानाच त्यांच्या इमिग्रेशन धोरणाबाबत आपण पूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती, असे ट्रम्प म्हणाले. मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांना देशात प्रवेश देण्याचे धोरण फ्रान्ससाठी अडचणीचे ठरू शकते, असा इशारा आपण दिला होता; मात्र मॅक्रॉन यांनी आपल्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले, असा दावा त्यांनी केला..Premium|France Student Protests : शाळांतील अपुऱ्या सुविधांमुळे विद्यार्थी रस्त्यावर; फ्रान्समधील आंदोलनातून शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्न.ट्रम्प यांनी यावेळी फ्रान्सच्या स्थलांतर धोरणावर टीका करत युरोपमधील व्यापक स्थलांतर धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित केले. देशाच्या सीमा अधिक कडक करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानामुळे स्थलांतर आणि फ्रान्समधील सामाजिक परिस्थितीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..पॅरिससह अनेक शहरांत निर्बंधदरम्यान, फ्रान्समध्ये विविध शहरांमध्ये झालेल्या निदर्शनांनंतर हिंसाचार, जाळपोळ आणि लूटमारीच्या घटना घडल्याचे वृत्त आहे. राजधानी पॅरिससह लिले आणि नीस या शहरांमध्ये सार्वजनिक मेळाव्यांवर निर्बंध घालण्यात आले असून काही भागांत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे..फ्रान्सचे अधिकारी सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी संपूर्ण पॅरिसमध्ये संचारबंदी लागू करण्याऐवजी संवेदनशील भागांमध्ये निर्बंध घालणे अधिक योग्य ठरेल, असे म्हटले. गरज भासल्यास आणीबाणी जाहीर करण्याच्या शक्यतेलाही त्यांनी नाकारले नाही.पॅरिस पोलिसांनी प्लेस डी ला रिपब्लिक आणि ले हालेस परिसरात रात्री ११ ते पहाटे ६ या वेळेत निर्बंध लागू केल्याची माहिती आहे..हिंसाचारामुळे मोठे नुकसानफ्रान्सच्या गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हिंसाचाराच्या घटनांनंतर सुमारे २,४०० लोकांना अटक करण्यात आली असून जवळपास १,००० पोलीस अधिकारी जखमी झाले आहेत. तसेच व्यापार आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रातील संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, या घटनांमध्ये सुमारे ३,००० दुकानांचे नुकसान झाले आहे..France Protests : फ्रान्स पेटले ! महागाईविरोधात मोठे आंदोलन, ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरले; निदर्शनांदरम्यान तोडफोड आणि जाळपोळ .एकीकडे फ्रान्समध्ये कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले असताना, दुसरीकडे इमिग्रेशन धोरणावरून ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. पण, फ्रान्समधील निदर्शने आणि हिंसाचारामागील कारणे केवळ इमिग्रेळन धोरणाशी जोडता येणार नाहीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.