Donald Trump : ग्रीनलँडवरून अमेरिकेचा यु-टर्न, युरोपियन देशांवर टॅरिफ लादण्याची धमकी मागे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला मोठा निर्णय ?

ग्रीनलँडवरून युरोपीय देशांवर कर लादण्याच्या धमक्या आणि लष्करी कारवाईच्या अटकळाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची भूमिका मवाळ करण्याचे संकेत दिले आहेत.वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) दरम्यान नाटो सरचिटणीस मार्क रुट यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीनंतर, ट्रम्प यांनी युरोपीय देशांवरील प्रस्तावित कर तात्पुरते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रम्प यांच्या रणनीतीमध्ये हा एक मवाळ पण अधिक व्यावहारिक बदल म्हणून पाहिला जात आहे..टॅरिफ निर्णय पुढे ढकललाडोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या "ट्रुथ सोशल" या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका निवेदनात म्हटले आहे की १ फेब्रुवारीपासून लागू होणारे शुल्क आता वाढवले जाणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की नाटो सरचिटणीस मार्क रुट यांच्याशी झालेल्या अतिशय सकारात्मक बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. .ट्रम्प यांनी लिहिले आहे की, "नाटो सरचिटणीस मार्क रुट यांच्याशी झालेल्या उत्पादक बैठकीच्या आधारे, आम्ही ग्रीनलँड आणि खरंच संपूर्ण आर्क्टिक प्रदेशाबाबत भविष्यातील कराराची रूपरेषा आखली आहे." .यूएस-नाटो सहकार्यावर भरअमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की प्रस्तावित चौकट अमेरिका आणि त्याच्या नाटो सहयोगी देशांच्या हितासाठी असेल. म्हणूनच त्यांनी शुल्क लादण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्यांनी असेही सांगितले की ग्रीनलँडबाबत "गोल्डन डोम" बाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, या वाटाघाटींचे नेतृत्व उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ करतील. गरज पडल्यास इतर अधिकारी देखील सामील होतील आणि सर्वजण थेट त्यांना अहवाल देतील. .Premium|US military intervention in Venezuela 2026 : नवा 'डोन्रो सिद्धांत': अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर थेट प्रहार; जागतिक राजकारणात युद्धाचे नवे ढग!.डेन्मार्कची प्रतिक्रिया डेन्मार्कचे परराष्ट्र मंत्री लार्स लोके रासमुसेन यांनी ट्रम्पच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेच्या महत्त्वाकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल एक सकारात्मक संकेत आहे. रासमुसेन यांनी उत्तर दिले, "दिवस सुरुवातीपेक्षा खूपच चांगला संपला आहे.".नाटो प्रमुखांनी व्यक्त केला विश्वास नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांनी बैठकीत ट्रम्प यांना आश्वासन दिले की संकटाच्या वेळी अमेरिकन सहयोगी वॉशिंग्टनसोबत ठामपणे उभे राहतील. त्यांनी ९/११ नंतर नाटोच्या भूमिकेचा उल्लेख केला आणि म्हटले की सहयोगी अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैन्यासोबत लढले, जिथे काही सैनिक कधीही परतले नाहीत. ट्रम्प यांनी या आश्वासनाचे कौतुक केले आणि रुटेचे विश्वासार्ह वर्णन केले, जरी त्यांनी असेही सूचित केले की ग्रीनलँडवरील तणावामुळे मित्रपक्षांच्या वचनबद्धतेबद्दल काही शंका निर्माण झाल्या आहेत..Premium|Trump Greenland dispute: ग्रीनलँडचा वाद चिघळतोय! अमेरिका खरोखरच NATO तून बाहेर जाईल का? .ग्रीनलँडवरील लष्करी भूमिकेवर माघारदावोसमधील भाषणादरम्यान, ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवरील लष्करी नियंत्रणाबाबतच्या त्यांच्या पूर्वीच्या वक्तव्यापासून स्वतःला दूर ठेवले. त्यांनी पुन्हा एकदा ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे वर्णन केले आणि आर्क्टिक प्रदेशात वाढत्या जागतिक स्पर्धेमुळे त्याचे धोरणात्मक महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे असे सांगितले..ग्रीनलँडला बर्फाचा तुकडा म्हणून वर्णन करताना ट्रम्प म्हणाले की त्यावर नियंत्रणाची मागणी महत्त्वाची नाही. ते म्हणाले, "मी जे मागत आहे ते एक थंड आणि दुर्गम ठिकाण आहे जे जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. आम्ही गेल्या अनेक दशकांपासून जे काही पुरवत आहोत त्याच्या तुलनेत ही मागणी खूपच कमी आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.