मला स्वर्गात जायचंय, नरकात जाणार नाही! डोनाल्ड ट्रम्प यांचं विधान चर्चेत, पण असं का म्हणाले? वाचा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मुलाखत सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे. CBS वाहिनीच्या '60 मिनिट्स' या कार्यक्रमात पत्रकार रॉस डौथॅट यांनी ट्रम्प यांना जीवन, मृत्यू आणि स्वर्ग-नरकाबाबत काही प्रश्न विचारले. यावेळी मृत्यूनंतर काय होईल, असा प्रश्न विचारल्यावर ट्रम्प यांनी आपण नरकात जाऊ इच्छित नसल्याचं स्पष्ट केलं. आपण धार्मिक व्यक्ती असल्याने स्वर्गात जाण्याची आशा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रिपब्लिकन पक्षातील अनेक नेत्यांवर जीवघेणे हल्ले झाले. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी त्यांना मृत्यूकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात काही बदल झाला आहे का, असं विचारलं. त्यानंतर मृत्यूनंतर काय घडतं, असा थेट प्रश्नही विचारण्यात आला. यावर ट्रम्प म्हणाले, लोकांनी आपली आठवण ठेवावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. आपण धार्मिक असल्यामुळे तत्त्वानुसार स्वर्गात जायला हवं, असंही त्यांना वाटतं. मात्र, नरकात जाण्याची आपली इच्छा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Trump Iran War : अमेरिकेतील पराभवानंतर ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढणार? इराणचा आक्रमक पवित्रा; इस्रायलवरून थेट निशाणा .मुलाखतीदरम्यान पत्रकारांनी ट्रम्प यांना आणखी एक रंजक प्रश्न विचारला. समजा तुम्हाला स्वर्गात जायचं असेल, तर जेम्स कोमी, नॅन्सी पेलोसी यांच्यासह ज्या लोकांबद्दल तुमच्या मनात नाराजी आहे, त्यांना माफ करावं लागेल. अशा वेळी तुम्ही त्यांना माफ करू शकाल का, असा सवाल करण्यात आला..यावर ट्रम्प यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता नकार दिला. मी प्रामाणिकपणे सांगतो, असं करणं मला कदाचित जमणार नाही. माझ्या काही शत्रूंचा मला राग आहे आणि तो कायम राहील, असं त्यांनी सांगितलं..Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा.या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी UFO म्हणजेच अज्ञात उडत्या वस्तूंबाबतही भाष्य केलं. आपल्याला सर्वाधिक विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये UFO चा समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्यकाळात हवाई दलातील अनेक अनुभवी वैमानिकांशी आपली भेट झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..या वैमानिकांनी UFO संदर्भात काही विचित्र अनुभव आणि किस्से सांगितले होते. ते अत्यंत अनुभवी आणि विश्वासार्ह होते. कोणत्याही आधाराशिवाय षड्यंत्राच्या कथांवर विश्वास ठेवणारे नव्हते, असं ट्रम्प म्हणाले. त्यांचं व्यक्तिमत्त्वही एखाद्या चित्रपट अभिनेत्यासारखं होतं. त्यांचे केस अभिनेता टॉम क्रूझप्रमाणे व्यवस्थित कापलेले होते. आपल्यालाही तशी हेअरस्टाइल आवडेल, अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.