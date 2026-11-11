Trump Immigration Policy : ट्रम्प यांची भूमिका अचानक बदलली! स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्याचे धोरण कठोर असल्याची कबुली; भारत-पाकिस्तान अणुयुद्धाबाबतही पुन्हा मोठा दावा

वॉशिंग्टन (पीटीआय) : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या स्थलांतरविषयक धोरणाबाबत मवाळ भूमिका घेतली आहे. स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्याचे आपले धोरण खूपच कठोर होते, असे ट्रम्प यांनी म्हटले असून, येत्या काळात डेमोक्रॅटिक पक्षासोबत काम करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली.तीन नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळविले. रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक जागा जिंकून डेमोक्रॅट्सनी ट्रम्प यांना मोठा राजकीय धक्का दिला. स्थलांतराचा प्रश्न हाताळण्याची पद्धत, अर्थव्यवस्था, इराणमधील युद्ध आणि वाढती महागाई यांबाबत मतदारांमध्ये असलेली नाराजी या निकालातून स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे..‘सीबीएस’च्या ‘६० मिनिट्स’ या कार्यक्रमाला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या हकालपट्टीच्या धोरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, ‘‘माझे धोरण खूपच कठोर होते, असे मला वाटते,’’ अशी कबुली दिली. शुक्रवारी या मुलाखतीचे चित्रण करण्यात आले होते. रविवारी संध्याकाळी ती प्रसारित झाली. मात्र, मुलाखतीचे चित्रण झाल्यानंतर लगेचच ट्रम्प यांनी स्थलांतराविरोधी कठोर भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे स्टीफन मिलर यांची चीफ ऑफ स्टाफपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे स्थलांतरविषयक धोरणात ट्रम्प खरोखरच मवाळ भूमिका घेणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर स्थलांतर धोरणाचा भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही मोठा फटका बसला होता..निवडणुकीतील पराभवाच्या कारणांबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी इराणमधील युद्ध आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यांचा उल्लेख केला. इस्राईलबाबत अमेरिकेत वाढत असलेली नाराजी हाही एक घटक असल्याचे ते म्हणाले. ‘‘लोकांना युद्ध आवडले नाही. मी पेट्रोलच्या किमती कमी केल्या होत्या; पण त्या पुन्हा वाढल्यानेही लोक नाराज झाले. इस्राईलबाबतही मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे,’’ असे ट्रम्प यांनी सांगितले.स्थलांतरितांविरोधातील कठोर कारवाईचा निवडणुकीत फायदा आणि तोटा दोन्ही झाल्याचे ट्रम्प यांनी मान्य केले..युद्ध रोखल्याचा पुनरुच्चारभारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष अणुयुद्धापर्यंत पोहोचला असता; मात्र आपण तो रोखल्याचा दावा ट्रम्प यांनी पुन्हा केला. ‘‘भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अणुयुद्ध झाले असते; पण ते सुरू होण्यापूर्वीच मी तोडगा काढला. दोन्ही देश युद्धासाठी सज्ज होते,’’ असा दावा ट्रम्प यांनी केला. भारताने ट्रम्प यांचा मध्यस्थीचा दावा सातत्याने फेटाळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.