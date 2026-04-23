Donald Trump: भारताबाबत आक्षेपार्ह विधानानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांना उपरती; 'महान देश' म्हणत केलं कौतुक...

US Embassy Clarification: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे निर्माण झालेल्या वादावर आता पडदा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. ट्रम्प यांनी भारत हा एक 'महान देश' असल्याचे म्हटले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आपला 'चांगला मित्र' असे संबोधले आहे. .डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रूथ सोशल' या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमुळे वाद निर्माण झाला होता. या व्हिडिओमध्ये प्रसिद्ध लेखक आणि रेडिओ होस्ट माइकल सैवेज यांनी अमेरिकेतील 'बर्थराइट सिटीजनशिप' या कायद्यावर जोरदार टीका केली होती..सैवेज यांनी आपल्या भाषणात आरोप केला होता की, परदेशी नागरिक आपल्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या काळात अमेरिकेत येतात जेणेकरून त्यांच्या मुलाला तिथले नागरिकत्व मिळावे. याच संदर्भात बोलताना त्यांनी भारत आणि चीनसारख्या देशांसाठी 'नर्क' या शब्दाचा वापर केला होता, ज्यामुळे मोठा वादंग निर्माण झाला होता..या वादानंतर अमेरिकन दूतावासाच्या प्रवक्त्याने स्पष्टीकरण जारी करत म्हटले आहे की, ट्रम्प भारताला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि महान देश मानतात आणि भारताच्या शीर्ष नेतृत्वाशी त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दुसरीकडे, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणावर अत्यंत संयमी भूमिका घेतली आहे..पत्रकार परिषदेत बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी सांगितले की, भारत सरकारने यासंदर्भातील अहवाल पाहिले आहेत, परंतु सध्या यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज वाटत नाही. भारताने या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेण्याऐवजी राजनैतिक संयम राखणे पसंत केले आहे. दरम्यान, मूळ व्हिडिओमध्ये माइकल सैवेज यांनी केवळ भारत किंवा चीनवरच नव्हे, तर अमेरिकन न्यायव्यवस्था आणि नागरी हक्क संघटनांवरही कडाडून टीका केली होती.