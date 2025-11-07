ग्लोबल

Donald Trump: भारत-पाकमध्ये शांततेसाठी पुढाकार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा, व्यापार कराराचाही उल्लेख

India Pakistan Peace: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध रोखण्यासाठी व्यापार करारांवर मर्यादा घालण्याची धमकी दिल्याचा दावा केला. तसेच ‘जी-२०’ परिषदेला गैरहजर राहणार असल्याचेही सांगितले.
Donald Trump

Donald Trump

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यूयॉर्क : ‘‘भारत आणि पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रसंपन्न देशांमध्ये मे महिन्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मी पुढाकार घेतला. दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरू राहिल्यास व्यापार करारांवर मर्यादा घालण्याची धमकी दिली,’’ असा पुनरुच्चार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे.

India
Pakistan
Donald Trump
War
Conflict

