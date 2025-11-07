Donald Trump: भारत-पाकमध्ये शांततेसाठी पुढाकार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा, व्यापार कराराचाही उल्लेख

न्यूयॉर्क : ‘‘भारत आणि पाकिस्तान या दोन अण्वस्त्रसंपन्न देशांमध्ये मे महिन्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मी पुढाकार घेतला. दोन देशांमध्ये संघर्ष सुरू राहिल्यास व्यापार करारांवर मर्यादा घालण्याची धमकी दिली,’’ असा पुनरुच्चार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून भारत-पाकिस्तान संघर्षात सात विमाने पाडल्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता आठ विमाने पाडली, असेही वक्तव्य केले. मात्र, नेहमीप्रमाणेच ही कोणत्या देशाची होती, याबाबत त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही..ट्रम्प म्हणाले, ‘‘गेल्या आठ महिन्यांत, कोसोवो आणि सर्बिया, काँगो आणि रवांडा यांसह विविध भागांत सुरू असलेली आठ युद्धे थांबवली. पाकिस्तान आणि भारत यांच्यामध्ये युद्ध सुरू होणार आहे हे मला कळले होते..मी म्हणालो, तुम्ही शांततेसाठी सहमत होत नाही तोपर्यंत मी तुमच्यासोबत कोणताही व्यापार करणार नाही. हे दोन्ही देश यासाठी तयार नव्हते. तुम्ही अण्वस्त्रसंपन्न देश आहात, मी तुमच्याशी व्यापार करणार नाही, अशी धमकी मी त्यांना दिली. जर तुम्ही एकमेकांशी युद्ध करीत बसलात, तर आम्ही तुमच्यासोबत कोणतेही करार करणार नाही, असेही मी त्यांना सांगितले.’’.ट्रम्प पुढे म्हणाले, ‘‘एका दिवसानंतर, मला एक दूरध्वनी आला. युद्ध थांबल्याचे सांगण्यात आले. मी त्यावर धन्यवाद अशी प्रतिक्रिया दिली. चला व्यापार करूया, असे मी त्यांनी म्हणालो. त्यानंतर सारे काही सुरळीत झाले.’’ दरम्यान, दोन्ही देशातील संघर्ष तिसऱ्या कोणामुळेही थांबलेला नाही, असे भारताने या प्रकरणात स्पष्ट केले आहे..Thailand And Cambodia: थायलंड-कंबोडियात युद्धविराम; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी.‘जी-२०मध्ये’ ट्रम्प राहणार अनुपस्थितवॉशिंग्टन : दक्षिण आफ्रिकेत या महिन्यात होणाऱ्या ‘जी-२०’ परिषदेला उपस्थित राहणार नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. १ डिसेंबर २०२४ रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी‘ जी-२०’चे अध्यक्षपद भूषविलेल्या दक्षिण आफ्रिकेने २२ व २३ नोव्हेंबर दरम्यान जोहान्सबर्गमध्ये ही शिखर परिषद आयोजित केली आहे. ‘जी-२०’ नेत्यांची ही परिषद पहिल्यांदाच आफ्रिकेच्या भूमीत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.