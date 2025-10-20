Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर टॅरिफ वाढविण्याचा पुन्हा इशारा; म्हणाले- पंतप्रधान मोदींनी आश्वासन दिलंय पण...

Summaryट्रम्प यांनी म्हटले की भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिका खुश नाही. त्यांच्या मते, या खरेदीमुळे रशियाला युद्धाला आर्थिक मदत मिळते.ट्रम्प यांनी सांगितले की मोदींनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..Trump India tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतावर टॅरिफ वाढवण्याची धमकी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावाही त्यांनी पुन्हा एकदा केला. पण डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील संभाषणाची कोणतीही माहिती आपल्याकडे नसल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. .पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींनी रशियाकडून तेल न खरेदी करण्याचे मला आश्वासन दिले आहे, पण जर त्यांनी तसे केले तर ते भारतावर टॅऱिफ वाढवावे लागेल." बुधवारी ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमधून दावा केला की पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले होते की ते रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवतील..No Kings Protest: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात निषेधाची आग! नो किंग्ज आंदोलन म्हणजे नेमकं काय? लाखो लोक रस्त्यावर का उतरलेत?. ट्रम्प म्हणाले की भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत आहे यावर अमेरिका "खुश नाही". त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा खरेदीमुळे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन युद्धाला आर्थिक मदत होत आहे..एका प्रश्नाचे उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले, "ते (मोदी) माझे मित्र आहेत, आमचे खूप चांगले संबंध आहेत... आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर खूश नव्हतो कारण त्यामुळे रशियाला हे निरर्थक युद्ध सुरू ठेवता आले. त्यांनी या युद्धात लाखो लोक गमावले." ते पुढे म्हणाले, "भारताने तेल खरेदी केल्यामुळे मी खूश नव्हतो आणि आज त्यांनी (मोदी) मला आश्वासन दिले की ते रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत. हे एक मोठे पाऊल आहे. आता आपल्याला चीनलाही तेच करायला लावावे लागेल.".ट्रम्प म्हणाले, "त्यांनी (मोदी) मला आश्वासन दिले आहे की रशियाकडून कोणतेही तेल खरेदी केले जाणार नाही. मला माहित नाही, कदाचित ही मोठी बातमी असेल. मी ते म्हणू शकतो का? ते रशियाकडून तेल खरेदी करणारनाहीत. ते आधीच सुरू झाले आहे. हे ते लगेच करू शकत नाही, पण प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल.".FAQs प्र1. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर टॅरिफ वाढविण्याची धमकी का दिली? ➡ कारण भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे, ज्यामुळे रशियाला युद्धासाठी आर्थिक मदत मिळते असे त्यांचे म्हणणे आहे.प्र2. पंतप्रधान मोदींनी खरंच रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे का? ➡ ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे, पण भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अशा संभाषणाची पुष्टी केलेली नाही.प्र3. ट्रम्प यांनी मोदींबद्दल काय म्हटलं? ➡ त्यांनी मोदींना आपला “मित्र” म्हणत त्यांच्याशी चांगले संबंध असल्याचे सांगितले.प्र4. ट्रम्प यांचे रशियन तेलावर मत काय आहे? ➡ त्यांच्या मते, रशियन तेल खरेदीमुळे व्लादिमीर पुतिन यांना युद्ध चालू ठेवण्यास मदत होते.प्र5. अमेरिकेची अधिकृत भूमिका काय आहे? ➡ अमेरिका रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर नाराज आहे आणि त्यावर आर्थिक दबाव वाढवू शकते.प्र6. भारताने आता पुढे काय भूमिका घेऊ शकते? ➡ भारत आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेईल; अधिकृत पातळीवर या मुद्द्यावर सध्या कोणतीही घोषणा नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.