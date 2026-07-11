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Donald Trump: ''जर इराणने माझी हत्या केली तर...'' डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः सांगितला पुढचा प्लॅन

Donald Trump Issues Direct War Threat Over Assassination Plot as Iran Vows Full-Scale Defense: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रूथ सोशल' या प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, अमेरिकन लष्कराला आधीच आदेश देण्यात आले असून, इराणचा कोणताही भाग संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची पूर्ण क्षमता आणि तयारी अमेरिकेकडे आहे.
US-Iran Military Tensions 2026

US-Iran Military Tensions 2026

esakal

संतोष कानडे
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Donald Trump Warns Iran of Absolute Destruction with 1,000 Missiles Lock and Loaded: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करार आता जवळपास संपुष्टात आलेला आहे. कारण दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले करीत आहेत. त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला एक इशारा दिला आहे.

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