Donald Trump: ''जर इराणने माझी हत्या केली तर...'' डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः सांगितला पुढचा प्लॅन

Donald Trump Warns Iran of Absolute Destruction with 1,000 Missiles Lock and Loaded: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करार आता जवळपास संपुष्टात आलेला आहे. कारण दोन्ही देश एकमेकांवर हल्ले करीत आहेत. त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला एक इशारा दिला आहे..काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?''जर इराणी सरकारने माझी हत्या करण्याचा किंवा तसा प्रयत्न करण्याचा कट रचला, तर अमेरिका त्याचा तात्काळ आणि अत्यंत भीषण पद्धतीने सूड उगवेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेची एक हजार क्षेपणास्त्रे आधीच इराणवर निशाणा साधून पूर्णपणे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. गरज पडल्यास आणखी हजारो क्षेपणास्त्रे तैनात केली जातील.'' असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रूथ सोशल' या प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, अमेरिकन लष्कराला आधीच आदेश देण्यात आले असून, इराणचा कोणताही भाग संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची पूर्ण क्षमता आणि तयारी अमेरिकेकडे आहे..Pune News: स्वस्त घराचे स्वप्न ठरतेय महाग! पुण्यात अनधिकृत बांधकामांचा वाढता विळखा; स्वस्त घरांच्या आमिषाने नागरिकांची लाखोंची फसवणूक...इराणकडून प्रत्युत्तरइराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर अमेरिका गेल्या महिन्यात झालेल्या सामंजस्य करारापासून मागे हटला, तर इराण स्वतःच्या रक्षणासाठी पूर्ण ताकदीने सज्ज आहे.गालिबाफ यांनी सांगितले की, केवळ तोच देश अमेरिकेशी चर्चा करू शकतो जो युद्धासाठी पूर्णपणे तयार असेल. इराणने आपल्या देशाच्या सुरक्षेची तयारी कधीही थांबवली नसून, अमेरिका कोणत्याही कराराचे उल्लंघन करेल त्या क्षणी इराण पूर्ण ताकदीने त्याचा सामना करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..Solapur: पत्नीच्या भांडणाला व तिच्या प्रियकराच्या त्रासाला कंटाळून एका 26 वर्षीय युवकाने राहत्या घरी घेतला गळफास मोहोळ तालुक्यातील यावली येथील घटना.दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांमधील चालू असलेला युद्धविराम आता अधिकृतपणे संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले आहे. इराणने अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवण्याची विनंती केली असून अमेरिका त्यासाठी तयार आहे, मात्र दोन्ही देशांमधील युद्धविराम आता संपला आहे ही गोष्ट इराणला स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आली असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.