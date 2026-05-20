Donald Trump Iran Attack Threat : डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणवर हल्ला करण्याची पुन्हा धमकी, २-३ दिवसांत युद्ध सुरू होणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणवर हल्ला करणार असल्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका पुढील दोन ते चार दिवसांत इराणवर पुन्हा एकदा लष्करी हल्ले करेल असं ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, पुढील दोन किंवा तीन दिवसांत विशेषतः शुक्रवार, शनिवार किंवा रविवार या दिवशी, अथवा पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला इराणवर आणखी एक मोठा लष्करी हल्ला करू शकतात. मात्र, तज्ज्ञांनी ट्रम्प यांचे हे विधान केवळ "पोकळ बडबड" असल्याचे म्हटले आहे. .यापूर्वी, व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते, "मला आशा आहे की आपल्याला युद्धाचा मार्ग पत्करावा लागणार नाही; परंतु, आपल्याला इराणला आणखी एक मोठा धक्का द्यावा लागू शकतो." नवीन हल्ला करण्यापूर्वी आपण किती काळ वाट पाहाल, असे विचारले असता ट्रम्प यांनी उत्तर दिले, "दोन किंवा तीन दिवस कदाचित शुक्रवार, शनिवार किंवा रविवार, किंवा पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीपर्यंत. .ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा मंगळवारीच त्यांनी या संघर्षाबाबत पूर्णपणे वेगळा दावा केला होता. ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या आखाती देशांच्या विनंतीवरून त्यांनी इराणवर हल्ला केलेला नाही मात्र, आखाती देशांनी त्यानंतर ट्रम्प यांचा हा दावा फेटाळून लावला होता. आणि आता, अवघ्या एका दिवसानंतरच, ट्रम्प यांनी पुन्हा नवीन हल्ले करण्याबाबत वक्तव्य केले आहे. शस्त्रसंधी लागू झाल्यापासून, ट्रम्प यांनी अनेकदा अशा धमक्या दिल्या आहेत; तरीही, अमेरिकेने इराणवर कोणताही मोठा हल्ला केलेला नाही. दरम्यान, इराणने कोणत्याही धमक्यांपुढे झुकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे..ट्रम्प खोटारडे! एका तासात ७ वेळा खोटं बोलले; इराण म्हणाले, वायफळ चर्चा, तोडगा निघणार नाही. ट्रम्प यांचे पोकळ विधानट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा एकदा नवी धमकी दिली असली, तरी विश्लेषकांच्या मते हे केवळ पोकळ विधान आहे . तज्ज्ञांच्या मते, सुरुवातीला ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती; मात्र आता त्यांच्या धमक्यांचा प्रभाव कमी होत चालला आहे. याचे कारण म्हणजे, ते वारंवार केवळ इशारे देतात आणि नंतर मात्र त्यापासून माघार घेतात.