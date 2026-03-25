US Iran War Victory : अमेरिकेने युद्ध जिंकल्याचा ट्रम्प यांचा दावा, म्हणाले- इराणने आम्हाला मोठं गिफ्ट पाठवलं

1. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणने अणुशस्त्रे विकसित न करण्यास सहमती दर्शवली असल्याचा दावा केला आहे. 2. ट्रम्प यांनी अमेरिकेने इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकले असल्याचे जाहीर केले आहे. 3. होर्मुझशी संबंधित तेल आणि वायू संसाधनांबाबत इराणने अमेरिकेला महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे. 4. इराण करार करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे. 5. इराणमध्ये सत्तांतर झाले असून नवीन नेतृत्व पूर्वीपेक्षा वेगळे आहे..Iran Nuclear Deal: अणुशस्त्रे विकसित न करण्यास इराणने आपली पूर्ण संमती दिली आहे असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी असा दावा केला. ट्रम्प यांनी नमूद केले की, अमेरिकेने इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकले आहे आणि गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात आपला विजय घोषित केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, होर्मुझशी संबंधित तेल आणि वायू संसाधनांच्या बाबतीत इराणने अमेरिकेला एक महत्त्वपूर्ण भेट दिली आहे..मंगळवारी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना, ट्रम्प यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, इराण एखाद्या करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यांनी असे संकेत दिले की, उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ, मध्यपूर्वेसाठीचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि त्यांचे जावई जेरेड कुशनर हे या वाटाघाटींचे नेतृत्व करत आहेत. .Donald Trump Iran War Statement : युद्ध संपलंय... डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान, मात्र इराणने दिले हे प्रत्युत्तर.ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणच्या सध्याच्या नेतृत्वामध्ये आधीच महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. त्यांनी या बदलाचे वर्णन "सत्तांतर" असे केले आणि पुढे म्हणाले की, नवीन नेते हे त्या लोकांपासून पूर्णपणे वेगळे आहेत, ज्यांनी यापूर्वी या समस्या निर्माण केल्या होत्या.