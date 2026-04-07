Donald Trump Iran Threat : एका रात्रीत इराणला नष्ट करु, ती रात्र कदाचित आजची असेल... डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गंभीर इशारा

US-Iran Tensions Escalate Amid Military Threats : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे जर 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' ) पुन्हा खुली केली गेली नाही, तर इराणचा एकाच रात्रीत पूर्णपणे विनाश होऊ शकतो अशी धमकी दिली आहे. सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान, ट्रम्प यांनी असे विधान केले की, संपूर्ण देश एका रात्रीत नष्ट होऊ शकतो आणि ती रात्र उद्याची, म्हणजेच मंगळवारची असू शकते. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासंदर्भात वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान समोर आले आहे. ट्रम्प यांनी इराणला मंगळवारी रात्री ८ वाजेपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. .'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की मंगळवार हा "पॉवर प्लांट डे" आणि "ब्रिज डे" असेल; असा दिवस ज्या दिवशी इराणची ऊर्जा आणि नागरी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्या जातील. ट्रम्प यांनी दिलेला हा इशारा, गेल्या काही दिवसांपासून घडत असलेल्या घटनांच्या मालिकेतील सर्वात अलीकडील घडामोड आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस, त्यांनी इराणला १० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता: एकतर एखादा करार करा किंवा हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करा; अन्यथा, अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले करेल. त्यानंतर, इराण सरकारच्या विनंतीला मान देऊन, त्यांनी ही मुदत आणखी १० दिवसांनी वाढवली होती आणि ही वाढवलेली मुदत सोमवारी संपणार होती..US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवले, मध्यपूर्वेतील तणाव होणार कमी?.डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्या सुरुच...डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी ४८ तासांची मुदत देताना इशारा दिला की जर एखादा करार झाला नाही, तर प्रचंड हाहाकार माजेल . आपल्या पोस्टमध्ये आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करत, त्यांनी इराणला वेडा देश असे म्हटले होते. तसेच "सामुद्रधुनी खुली करा, अन्यथा तुम्हाला नरकयातना भोगाव्या लागतील, असा इशाराही दिला होता.." व्हाईट हाऊसच्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांच्यासोबत अमेरिकेचे युद्ध सचिव पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष डॅन केन आणि सीआयएचे (CIA) संचालक जॉन रॅटक्लिफ हे देखील उपस्थित होते. यापूर्वी, ट्रम्प यांनी पाच दिवसांच्या मुदतीची घोषणा केली होती, परंतु आता परिस्थिती आणखीनच गंभीर बनली आहे. .हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल निर्यातीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. इराणवरील दबाव अधिक तीव्र करण्याच्या उद्देशाने, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर ही सामुद्रधुनी बंदच राहिली, तर इराणचे प्रत्येक ऊर्जा केंद्र आणि प्रत्येक पूल नष्ट केला जाईल. त्यांनी असा दावा केला की वाटाघाटी चांगल्या प्रकारे पुढे सरकत आहेत, परंतु प्रसारमाध्यमांवर खोटे वृत्तांत पसरवल्याचा आरोप केला. सध्या घडत असलेल्या या घटनांवरून हे तथ्य अधोरेखित होते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध तणावाच्या एका नवीन आणि अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहेत.