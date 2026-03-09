Israel Iran War Update : इराण-इस्रायल युद्ध थांबणार ? डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा खुलासा; नेतन्याहूसोबत घेणार परस्पर निर्णय

US President Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध संपवण्याचा निर्णय इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत "परस्परपणे घेणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी रविवारी 'द टाइम्स ऑफ इस्रायल'शी फोनवर दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. ट्रम्प म्हणाले, "हा निर्णय थोडासा परस्पर असेल... आम्ही बोलत आहोत. योग्य वेळी मी निर्णय घेईन, पण सर्व गोष्टींचा विचार केला जाईल.".ट्रम्प यांनी हेही सांगितले की, जर ते आणि नेतन्याहू नसते तर इराणने इस्रायलचा नाश करून टाकला असता. "इराण इस्रायल आणि आजूबाजूच्या सर्व गोष्टी नष्ट करणार होता. आम्ही एकत्र काम केले. आम्ही अशा देशाचा नाश केला जो इस्रायलचा नाश करू इच्छित होता," असे ट्रम्प म्हणाले..फेब्रुवारी २८ रोजी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी संयुक्त हल्ले करून इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्ला अली खामेनेई यांची हत्या केलीय त्यानंतर इराणच्या राज्य माध्यमांनी रविवारी खामेनेई यांचा मुलगा मोजतबा खामेनी यांना नवीन सर्वोच्च नेते म्हणून घोषित केले आहे..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.ट्रम्प यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, पुढील इराणी नेते व्हाइट हाऊसची मंजुरी नसेल तर "जास्त काळ टिकणार नाही". मोजतबा यांच्या निवडीबाबत विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, पाहूया काय होतं ते? .इस्रायलने युद्ध एकट्याने चालू ठेवण्याबाबत विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, "मला वाटत नाही त्याची गरज पडेल." ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम निर्णय अमेरिकेच्या हाती असेल, पण नेतन्याहू यांच्या सोबत चर्चा होईल..हे युद्ध मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढवणारे ठरले असून, जगभरात त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत. ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्या जवळच्या संबंधांमुळे इस्रायलला इराविरोधात मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.