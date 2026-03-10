ग्लोबल

Donald Trump Iran War Statement : युद्ध संपलंय... डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान, मात्र इराणने दिले हे प्रत्युत्तर

US Iran Conflict : ट्रम्प यांच्या मते इराणची नौदल, हवाई दल आणि क्षेपणास्त्र क्षमता मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली आहे. अमेरिका आपली लष्करी उद्दिष्टे साध्य करण्यात यशस्वी झाली असल्याने युद्ध प्रभावीपणे संपल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे.
US President Donald Trump speaks about the Iran conflict while Iran’s Revolutionary Guard rejects his claim that the war is ending.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. इराणविरुद्ध सध्या सुरू असलेले युद्ध आता "जवळपास पूर्णपणे" संपुष्टात आले आहे, अशी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा या संघर्षामुळे केवळ पश्चिम आशियामध्येच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरातच मोठी खळबळ उडाली आहे. ऊर्जा पुरवठ्याबाबतचे संकट दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालले आहे. तथापि, इराणने ट्रम्प यांचे हे दावे पुन्हा एकदा फेटाळून लावले आहेत. हे युद्ध कधी संपवायचे, हे अमेरिका नव्हे, तर इराणच ठरवेल, असे इराणने ठामपणे नमूद केले आहे.

