Donald Trump Iran War Statement : युद्ध संपलंय... डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान, मात्र इराणने दिले हे प्रत्युत्तर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. इराणविरुद्ध सध्या सुरू असलेले युद्ध आता "जवळपास पूर्णपणे" संपुष्टात आले आहे, अशी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा या संघर्षामुळे केवळ पश्चिम आशियामध्येच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरातच मोठी खळबळ उडाली आहे. ऊर्जा पुरवठ्याबाबतचे संकट दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालले आहे. तथापि, इराणने ट्रम्प यांचे हे दावे पुन्हा एकदा फेटाळून लावले आहेत. हे युद्ध कधी संपवायचे, हे अमेरिका नव्हे, तर इराणच ठरवेल, असे इराणने ठामपणे नमूद केले आहे. .पण मंगळवारी एका इंग्रजी वृ्त्तवाहिनीशी बोलताना ट्रम्प यांनी हे युद्ध संपल्याचा दावा केला होता. या मुलाखतीदरम्यान, ट्रम्प यांनी इराणला एक इशाराही दिला. पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "हे युद्ध 'जवळपास पूर्णपणे' संपले आहे." त्यांनी पुढे सांगितले, "इराणकडे नौदल नाही, दळणवळण व्यवस्था नाही, हवाई दलही नाही. त्यांच्याकडे आता फारच कमी क्षेपणास्त्रे शिल्लक राहिली आहेत. त्यांचे ड्रोन सर्वत्र पाडले जात आहेत. इराणकडे आता लष्करी सामर्थ्यासारखे काहीही उरलेले नाही." .इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने यापूर्वी केलेल्या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी असा दावा केला होता की, इराणमधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाया किमान चार ते पाच आठवडे सुरू राहतील. पण मंगळवारी ट्रम्प आपल्या त्या आधीच्या विधानापासून माघार घेताना दिसून आले. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेने आपली उद्दिष्टे साध्य केली आहेत आणि याच कारणामुळे, हे युद्ध आता प्रभावीपणे संपुष्टात आले आहे. . इराणला इशारा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इराणला एक कडक इशाराही दिला. विशेषतः 'इस्लामिक रिपब्लिक'चा (इराणचा) संदर्भ देत, ट्रम्प यांनी इराणला काहीही कुरापती करण्यापासून सावध केले आणि तसे केल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर होतील, असा इशारा दिला. ट्रम्प म्हणाले, त्यांना जे काही करायचे होते, ते सर्व त्यांनी करून पाहिले आहे. आता त्यांनी पुन्हा काहीही कुरापती करण्याचा प्रयत्न करू नये; अन्यथा त्या देशाचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल... जर त्यांनी काहीही अनुचित कृत्य केले, तर तो इराणचा अंत असेल आणि त्यानंतर तुम्हाला ते नाव पुन्हा कधीही ऐकायला मिळणार नाही." .इराणचे प्रत्युत्तरइराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर दिले आहे. कोणत्याही संघर्षाचा शेवट कधी करायचा, हे इराणच ठरवेल, असे IRGC ने ठामपणे सांगितले आहे. तसेच, जर अमेरिका आणि इस्रायलचे हल्ले असेच सुरू राहिले, तर इराण या प्रदेशातून एक लिटरसुद्धा तेल निर्यात होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. इराणने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, ते अमेरिकेसमोर कधीही नमते घेणार नाहीत आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धासाठी ते पूर्णपणे सज्ज आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.