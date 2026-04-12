Donald Trump: इस्लामाबाद चर्चा फसली! संतापलेले डोनाल्ड ट्रम्प आता काय करणार? इराणला कडक अल्टीमेटम देत पुढचा प्लॅन सांगितला

मध्यपूर्वेत इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध टाळण्यासाठी पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथे शनिवारी (११ एप्रिल, २०२६) झालेली चर्चा पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. पाकिस्तानने आयोजित केलेल्या इराणसोबतच्या २१ तासांच्या चर्चेतून कोणताही निष्पन्न न झाल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड संतापले आहेत. ट्रम्प यांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे..इराण कधीही अण्वस्त्रे बाळगणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी इराणला पुन्हा दिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी (१२ एप्रिल, २०२६) 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करून आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "इराणसोबतची बैठक आज पहाटे सुरू झाली आणि रात्रभर सुमारे २० तास चालली. .Hormuz Strait: करार नाही, तणाव कायम… तरी होर्मुझमधून GOOD NEWS! जे घडलं ते जगाला थक्क करून गेलं! १६ जहाजांची धडाकेबाज एंट्री.ते म्हणाले की, बैठकीत साध्य झालेल्या अनेक गोष्टींबद्दल मी सविस्तर चर्चा करू शकेन, पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की इराण आपल्या अणु-महत्वाकांक्षा सोडायला तयार नाही. अनेक बाबतीत, आपली लष्करी कारवाई शेवटपर्यंत सुरू ठेवण्यापेक्षा मान्य केलेले मुद्दे अधिक चांगले आहेत, परंतु अणुऊर्जा अशा अस्थिर, अवघड आणि अनिश्चित लोकांच्या हाती पडता कामा नये, या मुद्द्यापुढे या सगळ्याला काही महत्त्व नाही.'.अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढे म्हणाले, 'या संपूर्ण काळात माझे तिन्ही प्रतिनिधी इराणचे प्रतिनिधी मोहम्मद बागेर गालिबाफ, अब्बास अराघची आणि अली बागेरी यांच्याशी स्वाभाविकपणे खूप मैत्रीपूर्ण आणि आदरपूर्ण झाले, पण त्याला काहीच अर्थ नाही कारण ते सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यावर अजिबात माघार घ्यायला तयार नव्हते, आणि मी सुरुवातीपासून आणि अनेक वर्षांपूर्वीपासून नेहमीच म्हणत आलो आहे की, इराणकडे कधीही अणुशस्त्र असणार नाही.'.US Iran Peace Talks : अमेरिका-इराणची २१ तासांची शांती चर्चा निष्फळ; होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव कायम .ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, हे संकट कसे सोडवायचे हे इराणला माहीत आहे, परंतु त्याचा हट्टीपणा परिस्थिती आणखी बिघडवत आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणच्या लष्करी सामर्थ्याला आधीच मोठे नुकसान झाले असून, त्यामुळे त्याचे नौदल, हवाई दल आणि संरक्षण यंत्रणा कमकुवत झाली आहे. त्याचे बहुतेक नेते मारले गेले आहेत. हे सर्व त्याच्या अणुमहत्वाकांक्षेमुळे घडले आहे.