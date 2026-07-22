Press Freedom Debate: पत्रकारांच्या खासगी जीवनात लुडबुड, नातेवाइकांच्या ‘कॉल रेकॉर्ड’साठी ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या पत्रकारांसह त्यांच्या नातेवाइकांचे कॉल रेकॉर्ड मिळवण्याचे प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गोपनीय स्रोत शोधण्यासाठी प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील मोठे आक्रमण मानले जात आहे. .ट्रम्प यांना कतारकडून भेट मिळालेल्या विमानाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचे स्रोत शोधण्यासाठी हे प्रयत्न करण्यात आल्याचे समजते. प्रशासनाने केवळ पत्रकारांचेच नव्हे, तर त्यांच्या पत्नी आणि आईचेही कॉल रेकॉर्ड मागवले असल्याचा दावा ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने केला आहे. प्रशासनाने एक जानेवारी २०२६ पासूनचे रेकॉर्ड मागवले आहेत..संबंधित बातम्या जुलैमध्ये प्रसिद्ध झाल्या असताना, त्यापूर्वीचे रेकॉर्ड मागवणे हे केवळ तपासापुरते मर्यादित नसून पत्रकारांच्या स्रोतांची माहिती काढण्यासाठी केलेली हेरगिरी असल्याचे वृत्तसंस्थेच्या वकिलांनी म्हटले आहे. न्याय विभागाने मात्र पत्रकारांना लक्ष्य केले नसून, गोपनीय माहिती फोडणाऱ्यांचा शोध घेत असल्याचा दावा केला आहे..शरद पवारांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, दिल्लीत घडामोडींना वेग; सुप्रिया सुळेही सोबत, काय झाली चर्चा?.विमानाच्या सुरक्षेवरून वाद कतारने भेट दिलेल्या आणि सुमारे ४० कोटी डॉलर खर्च करून अद्ययावत केलेल्या नवीन ‘एअर फोर्स वन’ विमानाबाबत ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या विमानात जुन्या विमानासारखी क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा आणि प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये नसल्याचा दावा सूत्रांच्या हवाल्याने करण्यात आला होता. या बातमीमुळे प्रशासनाची मोठी अडचण झाली होती. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरून हे दावे फेटाळले होते. मात्र, ट्रम्प हे काही दिवसांपूर्वी या नव्या विमानातून तुर्कियेला गेले असतानाच इराणने हल्ले सुरू केले आणि ट्रम्प यांना जुन्या ‘एअर फोर्स वन’ विमानातून परतावे लागले होते..IND vs ZIM : उद्या पहिली मॅच अन् झिम्बाब्वेने आज जाहीर केला ट्वेंटी-२० संघ! भारताला भिडण्यासाठी सज्ज; संघात तीन महत्त्वाचे बदल...प्रसारमाध्यमांशी संघर्ष तीव्र ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून त्यांचे प्रसारमाध्यमांशी असलेले संबंध अधिक ताणले गेले आहेत. यापूर्वी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या एका महिला पत्रकाराच्या घरावर छापा टाकून तिचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जप्त करण्यात आले होते. आता थेट नातेवाइकांचे कॉल रेकॉर्ड मागवून वृत्तसंस्थांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका होत आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील पहिल्या दुरुस्तीनुसार प्रसारमाध्यमांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे हे उल्लंघन असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.