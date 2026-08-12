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Trump Secret Plane Change: इराणकडून धोका, ट्रम्प यांचा केटरिंग ट्रकमधून गोपनीय प्रवास; विमान बदलण्यासाठी केला वापर

Trump Reportedly Takes Secret Flight Amid Iran Threat: इराणकडून संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तुर्कीयेतून अमेरिकेला परतताना गुप्तपणे विमान बदलल्याचे वृत्त आहे.
Donald Trump secretly switched planes using catering truck

Donald Trump secretly moved between planes using a catering truck amid Iran threat

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन: इराणकडून असलेल्या संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तुर्कीयेमधील नाटो शिखर परिषदेनंतर मायदेशी परतताना एका गोपनीयरीत्या प्रवास केल्याचे वृत्त ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने दिले आहे. ट्रम्प हे ‘एअर फोर्स वन’ या अधिकृत विमानात असल्याचे भासवले जात असताना, त्यांनी प्रत्यक्षात दुसऱ्याच लष्करी विमानाने प्रवास केल्याचे समोर आले आहे. इराणकडून ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ही खबरदारी घेण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान, सोबत असलेले पत्रकार आणि ‘व्हाईट हाऊस’च्या काही कर्मचाऱ्यांनाही ट्रम्प आपल्यासोबतच विमानात असल्याचे वाटले. मात्र, ट्रम्प यांनी अत्यंत गोपनीयरीत्या विमान बदलले होते.

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