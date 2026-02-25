Donald Trump : कोट्यवधी लोकांचा बळी गेला असता, भारत-पाक अणुयुद्ध मी थांबवले; ट्रम्प यांचा पुनरूच्चार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या स्टेट ऑफ द युनियन भाषण देत आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयानंतर त्यांनी या करारातून माघार घेण्याचा विचार करणाऱ्या देशांना त्यांच्या भाषणात धमकी दिली. भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी घोषित केले की अमेरिकेचा सुवर्णकाळ आला आहे. "इतिहासात अमेरिका कधीही इतकी मजबूत नव्हती," असे त्यांनी घोषित केले. "आज, अमेरिका प्रत्येक आघाडीवर इतके विजय मिळवत आहे की जिंकून आपण थकलो आहोत." त्यांनी अमेरिकेच्या पुरुष ऑलिंपिक हॉकी संघाच्या गोलकीपरला राष्ट्रपती पदक स्वातंत्र्य देण्याची घोषणाही केली..राष्ट्राच्या स्थितीबद्दल काँग्रेसला अहवाल देणे हा अमेरिकेच्या संविधानाचा स्थापनेपासूनच अविभाज्य भाग आहे. अमेरिकन संविधानाच्या कलम II, कलम 3 अंतर्गत, राष्ट्राध्यक्ष वेळोवेळी काँग्रेसला संघाच्या स्थितीबद्दल माहिती देतील आणि त्यांना आवश्यक आणि योग्य वाटतील अशा बाबी त्यांच्यासमोर मांडतील. ते, असाधारण प्रसंगी, काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांना किंवा त्यापैकी कोणत्याही सभागृहांना बोलावू शकतात आणि जर तहकूब करण्याच्या वेळेबाबत सभागृहांमध्ये मतभेद असतील, तर ते त्यांना योग्य वाटेल तोपर्यंत सभागृहे तहकूब करू शकतात. संविधानातील "वेळोवेळी" ही मूळ व्याख्या दरवर्षी अर्थ लावली जाऊ लागली आणि जेव्हा रेडिओ आणि टेलिव्हिजन उपलब्ध झाले, तेव्हा राष्ट्रपतींनी त्यांना या परंपरेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. याला स्टेट ऑफ द युनियन म्हणतात. .अणुयुद्धाने ३.५ कोटी लोकांचा गेला असता बळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या स्टेट ऑफ द युनियन भाषणात सांगितले की त्यांच्या पदाच्या पहिल्या १० महिन्यांत त्यांनी आठ युद्धे रोखली. ट्रम्प म्हणाले की पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले की जर त्यांनी हस्तक्षेप केला नसता तर ३.५ कोटी लोक मारले असते..आठ युद्धे रोखल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या चार दिवसांच्या भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षासह आठ युद्धे रोखल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी अनेक प्रसंगी हा दावा पुन्हा केला आहे. ट्रम्प ज्या आठ युद्धांचा उल्लेख करतात त्यात कंबोडिया-थायलंड, भारत-पाकिस्तान,इस्रायल-इराण,इजिप्त-इथिओपिया, आर्मेनिया-अझरबैजान,काँगो-रवांडा, सर्बिया-कोसोवो, इस्रायल-हमास या देशांतील युद्धाचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.