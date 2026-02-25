ग्लोबल

Donald Trump : कोट्यवधी लोकांचा बळी गेला असता, भारत-पाक अणुयुद्ध मी थांबवले; ट्रम्प यांचा पुनरूच्चार

India Pakistan Nuclear War : अमेरिकन संविधानाच्या Article II, Section 3 नुसार राष्ट्रपतींना दरवर्षी काँग्रेससमोर देशाच्या स्थितीचा अहवाल द्यावा लागतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील पहिल्या १० महिन्यांत आठ युद्धे रोखल्याचा दावा केला
Donald Trump : कोट्यवधी लोकांचा बळी गेला असता, भारत-पाक अणुयुद्ध मी थांबवले; ट्रम्प यांचा पुनरूच्चार
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सध्या स्टेट ऑफ द युनियन भाषण देत आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयानंतर त्यांनी या करारातून माघार घेण्याचा विचार करणाऱ्या देशांना त्यांच्या भाषणात धमकी दिली. भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी घोषित केले की अमेरिकेचा सुवर्णकाळ आला आहे. "इतिहासात अमेरिका कधीही इतकी मजबूत नव्हती," असे त्यांनी घोषित केले. "आज, अमेरिका प्रत्येक आघाडीवर इतके विजय मिळवत आहे की जिंकून आपण थकलो आहोत." त्यांनी अमेरिकेच्या पुरुष ऑलिंपिक हॉकी संघाच्या गोलकीपरला राष्ट्रपती पदक स्वातंत्र्य देण्याची घोषणाही केली.

Loading content, please wait...
Donald Trump
US
nuclear weapon
India and Pakistan

Related Stories

No stories found.