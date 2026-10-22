Naming Controversy: ट्रम्प यांची सटकली! आता म्हणताहेत 'अटलांटिक महासागरालाच माझे नाव द्या!'

Washington: शहरांची नावे बदलण्याचा ट्रेंड फक्त आपल्याकडील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातच नसून, अमेरिकेतही असल्याचे दिसते आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी अलाहाबदचे प्रयागराज केल्यानंतर देशातील अनेक शहांराची नामकरणे झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याच्याही पुढे जात अटलांटिक महासागराला स्वत:चेच नाव देण्याची तयारी केली होती. मात्र त्याला गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी खोडा घातल्याचा किस्सा खुद्ध ट्रम्प यांनीच सांगितला..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Maharashtra Politics: ‘गोकुळ’ फॅक्टर तोडण्याचे भाजपपुढे तगडे आव्हान; शिक्षक, पदवीधर निवडणूक: ॲक्टिव्ह शिवसेना अन् सायलेंट राष्ट्रवादीची डोकेदुखी.अमेरिकेच्या आखाताचे नाव बदलले, तलावालाही नवे नाव दिले; आता थेट महासागराचेच नामकरण करण्याची कल्पना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडली होती. अटलांटिक महासागराचे नाव ‘ट्रम्प ओशन’ किंवा अमेरिकेच्या नावावर ठेवण्याचा विचार आपण केला होता; मात्र, गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी त्याला नकार दिल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. महासागर अनेक देशांच्या सीमांना स्पर्श करतात, त्यामुळे त्यांचे नामकरण करणे वेगळे असल्याचे पिचाई यांनी सांगितल्याचे ट्रम्प म्हणाले..Global Flower Festival Kolhapur : निसर्गाचे अद्भुत विश्व एकाच छताखाली! कोल्हापुरात रंगीबेरंगी फुलांचा सोहळा पाहण्यासाठी मोठी गर्दी, महोत्सवाला भेट देण्यासाठी उरले फक्त 3 दिवस.‘महासागर अनेक देशांना जोडतात!’दक्षिण कॅरोलिनातील क्लेमसन येथे बुधवारी झालेल्या प्रचारसभेत ट्रम्प यांनी हा किस्सा सांगितला. अटलांटिक महासागराचे नाव बदलण्याबाबत आपण सुंदर पिचाई यांच्याशी बोललो होतो, असे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, पिचाई यांनी ‘नाही, नाही, मी यास पाठिंबा देणार नाही,’ असे उत्तर दिले. महासागर अनेक देशांमध्ये पसरलेले असल्याने त्यांचे नामकरण करणे वेगळे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले..पिचाई यांच्या कथित उत्तरानंतर ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव सोडून देण्याचे संकेत दिले. मात्र, त्यानंतर पॅसिफिक महासागराला ‘अमेरिकन ओशन’ असे नाव देण्याची कल्पनाही त्यांनी सभेत मांडली. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी मेक्सिकोच्या आखातासाठी ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ हे नाव अमेरिकेच्या अधिकृत वापरात आणले होते. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ओंटारियो तलावाचे नाव ‘लेक अमेरिका’ करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती..या बदलांनंतर आता महासागरांच्या नामकरणाची कल्पना चर्चेत आली आहे. मात्र, एखाद्या देशाने आपल्या अधिकृत नकाशांमध्ये वापरलेले नाव बदलले, तरी त्याला जगभर मान्यता मिळेतेच असे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.