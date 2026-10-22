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Naming Controversy: ट्रम्प यांची सटकली! आता म्हणताहेत 'अटलांटिक महासागरालाच माझे नाव द्या!'

Trump Sundar Pichai Ocean Renaming Controversy: अटलांटिक महासागराला माझे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला गुगलचे सीईओ यांनी नकार दिल्याचा ट्रम्प यांचा दावा.
donald trump

donald trump

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Washington: शहरांची नावे बदलण्याचा ट्रेंड फक्त आपल्याकडील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातच नसून, अमेरिकेतही असल्याचे दिसते आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी अलाहाबदचे प्रयागराज केल्यानंतर देशातील अनेक शहांराची नामकरणे झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याच्याही पुढे जात अटलांटिक महासागराला स्वत:चेच नाव देण्याची तयारी केली होती. मात्र त्याला गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी खोडा घातल्याचा किस्सा खुद्ध ट्रम्प यांनीच सांगितला.

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