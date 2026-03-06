Donald Trump: आत्मसमर्पणाशिवाय करार नाही! लगेच शरणागती पत्करावी; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला कडक इशारा

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान जारी केले आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला धमकी दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणने बिनशर्त आत्मसमर्पण करावे, कारण हे त्याच्या हिताचे आहे. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेची शस्त्रे जगातील सर्वात धोकादायक आहेत. आत्मसमर्पणाशिवाय इराणशी कोणताही करार केला जाणार नाही. यानंतर, इराणसाठी कोण चांगला आहे असा नेता निवडला जाईल. .अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश इराणला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी योग्य आणि आवश्यक पावले उचलतील. इराणने बिनशर्त आत्मसमर्पण करावे; त्यांच्याकडे तडजोड करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यानंतर आम्ही इराणमध्ये असा नेता निवडू जो आम्हाला स्वीकारार्ह असेल. अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश इराणला विनाशाच्या उंबरठ्यावरून परत आणण्यासाठी आणि त्याला पूर्वीपेक्षा मोठे, चांगले आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व पाऊल उचलतील..यापूर्वी ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खमेनी यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र मोजतबा खमेनी हे त्यांना उत्तराधिकारी म्हणून स्वीकारार्ह नव्हते. त्यांना खमेनी यांचे पुत्र मोजतबा खमेनी यांना मान्यता नाही. अमेरिकेला इराणमध्ये असे नेतृत्व हवे आहे जे इराणमध्ये सुसंवाद आणि शांती आणेल. मोजतबा खमेनी यांच्या सर्वोच्च नेतेपदी नियुक्तीबाबत ट्रम्प म्हणाले, "ते आपला वेळ वाया घालवत आहेत. खमेनी यांचा मुलगा मूर्ख आहे. इस्रायल-इराण युद्धाला जवळजवळ एक आठवडा उलटला आहे. परंतु इराणने नवीन सर्वोच्च नेत्याचे नाव जाहीर केलेले नाही..Pakistan Oil Crisis: पाकिस्तानात पेट्रोल साठ्यावरून नवा वाद! शहबाज सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल; फक्त इतक्या दिवसांचा स्टॉक शिल्लक....ट्रम्प यांनी सांगितले की, यानंतर, अमेरिका आणि त्यांचे मित्र राष्ट्र इराणला आपत्तीच्या उंबरठ्यावरून परत आणण्यासाठी एकत्र काम करतील. ट्रम्प यांच्या मते, भविष्यात इराण आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, मोठा आणि चांगला होऊ शकतो. त्यांच्या संदेशात ट्रम्प यांनी सांगितले की इराणचे भविष्य उज्ज्वल असू शकते. त्यांनी "मेक इराण ग्रेट अगेन" (MIGA) ही घोषणा देखील दिली, जी त्यांच्या पूर्वीच्या "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" (MAGA) या घोषणेला प्रतिध्वनी करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.