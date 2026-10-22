Donald Trump: अमेरिकेत घोंघावतेय 'निळे वादळ'? राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार

Donald Trump America Politics: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुका राजकीय कसोटीच्या ठरण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्ष बहुमत मिळवण्याच्या दिशेने आघाडीवर असल्याचे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांतून दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या काही राज्यांमध्येही चुरस वाढल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात ‘ब्लू वेव्ह’ म्हणजे डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने मोठी लाट येणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Donal Trump: 'मी त्यांच्या पार्श्वभागाकडे पाहिले, पण...'! ट्रम्प यांचा 'तो' व्हिडिओ का होतोय व्हायरल?.‘ब्लू वेव्ह’ म्हणजे नेमके काय?अमेरिकेत ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधीगृहाच्या सर्व ४३५ जागांसाठी, तर सिनेटच्या १०० पैकी ३५ जागांसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुका अध्यक्षांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर होत असल्याने त्यातून त्यांच्या कारभाराबद्दल मतदारांचा कौलही दिसतो. तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, डेमोक्रॅट्सना प्रतिनिधीगृहात बहुमत मिळण्याचे संकेत आहेत. मात्र, सिनेटवरील नियंत्रणाची लढत अजूनही अनिश्चित आहे..Donald Trump यांना मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी मोठा धक्का; लोकप्रियता ३१ टक्क्यांवर, डेमोक्रॅट्सना आघाडी.सर्वेक्षणांमध्ये डेमोक्रॅट्सना आघाडीअमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांसंदर्भातील निरिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार ‘जनरल काँग्रेसनल बॅलेट’मध्ये डेमोक्रॅट्सना ४९.३ टक्के, तर रिपब्लिकनना ४१.७ टक्के पसंती मिळालेली आहे. म्हणजेच डेमोक्रॅटीक पक्षाने ७.६ टक्क्यांची आघाडी घेतलेली आहे. मात्र, राष्ट्रीय मतांमधील आघाडीचे जागांमध्ये रूपांतर होईलच असे नाही. .ट्रम्प यांच्यासाठी कसोटीचा काळरिपब्लिकन पक्षाला प्रतिनिधीगृहात बहुमत टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. दुसरीकडे, सिनेटमध्ये नियंत्रण मिळवण्यासाठी डेमोक्रॅट्सना चार जागांची निव्वळ वाढ आवश्यक आहे. .प्रचारावरील खर्चाचे बदलते गणित आणि पारंपरिक रिपब्लिकन मतदारसंघांमधील वाढती चुरस हे या निवडणुकीतील महत्त्वाचे संकेत मानले जात आहेत. डेमोक्रॅटीक पक्षाने प्रतिनिधीगृहात बहुमत मिळवले, तर ट्रम्प यांच्या शुल्कविषयक आणि व्हिसा धोरणांवर संसद अधिक कठोर नियंत्रण ठेवू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.