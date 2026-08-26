Donald Trump यांचा मोठा निर्णय! व्हिसा मुलाखती अनिश्चित काळासाठी स्थगित; अमेरिकेच्या प्रवासाची तयारी करणाऱ्या लाखो अर्जदारांना फटका

अमेरिकेला जाण्याची तयारी करणाऱ्या व्हिसा अर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने जगभरातील अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमधील व्हिसा अर्जदारांच्या अपॉइंटमेंट्स स्थगित केल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सुरू असलेल्या कडक स्थलांतरण कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे..जागतिक प्रशिक्षणासाठी व्हिसा वेळापत्रकात बदलरॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकी परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्याने मंगळवारी सांगितले की, जगभरातील सर्व अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमध्ये एक जागतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या प्रशिक्षणासाठी वेळ उपलब्ध करून देण्यासाठी व्हिसा सेवांच्या अपॉइंटमेंट वेळापत्रकात बदल केले जाणार आहेत..परराष्ट्र विभागाने या प्रशिक्षणाचा कालावधी किंवा त्यासंबंधी इतर सविस्तर माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र, सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता असलेल्या अर्जदारांची ओळख पटविण्यासाठी कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे हा त्यामागील एक उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर व्हिसा अर्जदारांची अधिक सखोल आणि एकसमान पद्धतीने तपासणी सुनिश्चित करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे..Donald Trump: इराणशी गुप्त चर्चेमागे कोण? ट्रम्प प्रशासनाने IRGC पर्यंत कशी पोहोच मिळवली? सीक्रेट कनेक्शन आलं समोर.ट्रम्प प्रशासनाची स्थलांतरणावर कठोर भूमिकाट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अमेरिकेतून हद्दपार करण्याबरोबरच स्थलांतरण प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. या कारवाईत राजकीय विचारसरणी तसेच गाझावरील इस्रायलच्या हल्ल्याच्या विरोधात पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ केलेल्या निदर्शनांसारख्या विविध कारणांवरून व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड रद्द करणे किंवा अर्ज नाकारणे यांचा समावेश आहे..अमेरिकेची अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा या कारवाईमागील उद्देश असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे. मात्र, त्यांच्या स्थलांतरण धोरणांना न्यायालयीन आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे. शुक्रवारी एका अमेरिकी न्यायाधीशांनी ७५ देशांतील नागरिकांना स्थलांतरित व्हिसा देणे थांबविणारे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण रद्द केले. हे धोरण परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या पलीकडे असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले..मुलाखती निश्चित केलेल्या अर्जदारांना ई-मेलव्हिसा अपॉइंटमेंट्स स्थगित झाल्याचे वृत्त सर्वप्रथम फायनान्शियल टाइम्सने दिले. त्यानुसार, अमेरिकी दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमध्ये इमिग्रंट व्हिसासाठी मुलाखती निश्चित केलेल्या अर्जदारांना ई-मेल पाठवण्यात आले आहेत. त्यांच्या आधीच्या अपॉइंटमेंटची तारीख बदलण्यात आली असून, नवीन तारीख नंतर कळवली जाईल, असे या ई-मेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे..Donald Trump: ट्रम्प म्हणाले, भारताकडून शिका! ज्ञानेश कुमारांच्या प्रश्नाचा अमेरिकेच्या निवडणुकीशी काय संबंध?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.