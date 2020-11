चीनची कोविड-19 लस यूएईच्या पंतप्रधानांनी घेतली टोचून

दुबई- जगभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहेत. अनेक देशांमध्ये कोरोनावरील प्रभावी लस तयार करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहे. काही लस मानवी चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. अशात युनायटेड अरब अमिरातीचे उपाध्यक्ष आणि पंतप्रधानांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. त्यामुळे यूएईमधील आणखी एका एका महत्वाच्या व्यक्तीला लस देण्यात आली आहे.

शेख मोहम्मद बिन रशिद अल मख्तुम हे दुबईचे शासक आहे. त्यांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. शेख मोहम्मद यांनी ट्विट करुन याची माहिती दिली. ते ट्विटमध्ये म्हणालेत की, ''आज कोविड-19 चा डोस घेताना मी सर्वांची सुरक्षा आणि आरोग्य इच्छितो. ज्यांनी यूएईमध्ये कोरोना लस निर्माण करण्यासाठी दिवसरात्र काम केले, त्यांचे मी आभार मानतो.'' यूएईचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला बिन सयद यांनी मागील आठवड्य़ात कोविड-19 लस घेतली होती.

यूएईमध्ये चीन कोरोना लशीची चाचणी घेत आहे. चीनची सिनोफार्म ग्रुप कंपनी तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी घेत असून हजारो स्वयंसेवकांना लशीचा डोस देण्यात आला आहे. कंपनीने जून महिन्यात लशीचे परिक्षण सुरु केले होते. त्यानंतर सप्टेंबरपासून या लशीच्या आपातकालीन उपयोगाला परवानगी देण्यात आली आहे.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020