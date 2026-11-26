इजिप्तची राजधानी कैरोमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. इंधनाने भरलेला टँकर उलटल्यानंतर मोठी आग लागली. या आगीत महामार्गावरील अनेक वाहनंही जळून खाक झाली.या दुर्घटनेत आतापर्यंत ३१ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. तर २१ जण जखमी झाले आहेत. बुधवारी घडलेल्या या अपघाताने .कैरो शहराला चारही बाजूंनी जोडणाऱ्या रिंग रोडवर हा भीषण अपघात झाला. ग्रेटर कैरो परिसरातील गिझा प्रांतात असलेल्या वर्राक भागात टँकर उलटल्यानंतर त्यातलं ज्वलनशील असलेलं इंधन रस्त्यावर पसरलं. त्यानंतर लागलेल्या आगीने आजूबाजूच्या वाहनांना मोठी आग लागली. काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केलं. या दुर्घटनेत २५ पेक्षा जास्त कार आणि दुचाकी जळून खाक झाल्या..NHAI New Guidelines: अपघातग्रस्तांना महामार्गावरच मिळणार मदत; NHAI चा नवा नियम, रुग्णवाहिका अन् क्रेनची व्यवस्था बंधनकारक.अपघाताची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झालं. जळत्या वाहनांमध्ये अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बराच वेळ प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवलं. या घटनेचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यामध्ये महामार्गावर आगीचे मोठे लोळ आणि धुराचे लोट दिसत आहेत..मृतांची ओळख पटवण्यासाठी DNA चाचणीइजिप्तचे आरोग्यमंत्री खालिद अब्देल गफ्फार यांनी जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती दिली. त्यांनी घटनास्थळी जाणार असल्याचंही सांगितलं. मृतांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणी केली जात आहे. मृतांचा आकडा प्राथमिक असून तो वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी या दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती त्यांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.