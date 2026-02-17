Egyptian Treasure Theft

Egyptian Treasure Theft : 3300 वर्षे जुना हार अन् अडीच हजार वर्षांपूर्वीची मांजरीची मूर्ती..; चोरीला गेलेला इजिप्शियन मौल्यवान साठा जप्त

Ancient Egyptian Artifacts Stolen in Queensland Museum Break-in : ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँडमध्ये संग्रहालयातून ३,३०० वर्षे जुना हार व २,६०० वर्षांची मांजरीची मूर्ती चोरीला गेली होती.
Egyptian Treasure Theft : ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँडमध्ये (Queensland) हॉलिवूड चित्रपटांची आठवण करून देणारी एक थरारक चोरीची घटना उघडकीस आलीये. शुक्रवारी पहाटे सुमारे ३ वाजता ब्रिस्बेन (Brisbane) शहराच्या उत्तरेला असलेल्या काबुल्चर (Caboolture) येथील अ‍ॅबे म्युझियम ऑफ आर्ट अँड आर्कियोलॉजी (Abbey Museum of Art and Archaeology) मध्ये एका अज्ञात चोराने खिडकी फोडून प्रवेश केला. त्याने प्राचीन इजिप्तमधील अत्यंत मौल्यवान आणि दुर्मीळ कलाकृती चोरून नेल्या. मात्र, पोलिसांनी अवघ्या दोन दिवसांत संशयिताला अटक करत बहुतांश कलाकृती परत मिळवल्या.

