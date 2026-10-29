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Elon Musk Prediction: भविष्यात नोकरी करण्याची गरज उरणार नाही! एलॉन मस्क यांचा मोठा धमाका

Elon Musk AI robots work job losses wealth distribution: एआय आणि रोबोटिक्समुळे भविष्यात वस्तू व सेवा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास माणसांना उदरनिर्वाहासाठी नोकरी करण्याची गरज उरणार नाही, असा दावा एलॉन मस्क यांनी केला.
Elon Musk AI robots work job losses wealth distribution

Elon Musk AI robots work job losses wealth distribution 

esakal

Ashok Jawale
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New Delhi: भविष्यात तुम्हाला नोकरी करण्याची गरज उरणार नाही असे जर कोणी सांगितले तर त्यावर तुम्ही विश्वास ठेवणार का? आणि हे भविष्य वर्तविणारा दुसरा तिसरा कोणी नसून खुद्द प्रसिद्ध उद्योगपती एलॉन मस्क असेल तर! मात्र मस्क यांनी खरोखर असे दिवस भविष्यात येणार आहेत, असा दावा केला आहे.

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