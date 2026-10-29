Elon Musk Prediction: भविष्यात नोकरी करण्याची गरज उरणार नाही! एलॉन मस्क यांचा मोठा धमाका

New Delhi: भविष्यात तुम्हाला नोकरी करण्याची गरज उरणार नाही असे जर कोणी सांगितले तर त्यावर तुम्ही विश्वास ठेवणार का? आणि हे भविष्य वर्तविणारा दुसरा तिसरा कोणी नसून खुद्द प्रसिद्ध उद्योगपती एलॉन मस्क असेल तर! मात्र मस्क यांनी खरोखर असे दिवस भविष्यात येणार आहेत, असा दावा केला आहे. .Premium|Global Investing for Indian Investors : परदेशी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची भारतीयांसाठी योग्य वेळ आहे का?.भविष्यात नोकरी करणे ही गरज न राहता आवडीची गोष्ट बनेल, अशी कल्पना मस्क यांनी मांडली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि रोबोटिक्समुळे बहुतांश कामे यंत्रांकडून केली जातील. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन वस्तू आणि सेवा अधिक सहज उपलब्ध होतील. या बदलातून ‘युनिव्हर्सल हाय इन्कम’ची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकते, असे मस्क यांना वाटते..Elon Musk: अंतराळात डेटा सेंटर, जमिनीवर एआयचा विस्तार! काय आहे एलॉन मस्क यांचा जगाला धडकी भरविणारा मास्टर प्लॅन?.काय आहे ‘युनिव्हर्सल हाय इन्कम’?ऑल-इन समिटमध्ये बोलताना मस्क यांनी AI, रोबोटिक्स आणि भविष्यातील रोजगाराबाबत आपले विचार मांडले. त्यांच्या मते, टेस्लाचा ऑप्टिमससारखे ह्युमनॉइड रोबोट आणि प्रगत AI तंत्रज्ञान उत्पादन, वाहतूक, शेती तसेच संगणकावर आधारित अनेक कामे करू शकतील. त्यामुळे मानवी श्रमांवरील अवलंबित्व कमी होईल..‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’मध्ये प्रत्येकाला मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी ठरावीक उत्पन्न देण्याची कल्पना आहे. ‘युनिव्हर्सल हाय इन्कम’मध्ये मात्र AI आणि रोबोट्समुळे निर्माण होणाऱ्या समृद्धीचा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. मस्क यांच्या मते, तंत्रज्ञानामुळे अन्न, आरोग्यसेवा आणि इतर सुविधांची उपलब्धता वाढू शकते..रोजगाराचे काय होणार?या संकल्पनेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. AI मुळे काही नोकऱ्या कमी होऊ शकतात; मात्र त्यातून निर्माण होणारी संपत्ती प्रत्येकाला समान प्रमाणात मिळेलच असे नाही. रोबोट्सची मालकी कोणाकडे असेल, बेरोजगारांना आर्थिक मदत कशी मिळेल आणि उत्पन्नाचे वाटप कसे होईल, हे महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे मस्क यांनीही मान्य केले. तसेच, या बदलाचा प्रवासही तेवढाच आव्हानात्मक असेल असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.