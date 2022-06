Elon Musk with Girlfriend

By

ट्विटर आणि टेस्ला, स्पेसएक्स सारख्या कंपन्यांचे मालक, प्रसिद्ध उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या संपत्तीची तर कायमच चर्चा असते. पण आता त्यांची लव्हस्टोरीही चर्चेत आली आहे. मस्क आपल्या नव्या गर्लफ्रेंडसोबत रोमँटिक मूडमध्ये दिसले आहेत. जाणून घ्या त्यांच्या या गर्लफ्रेंडबद्दल... (Elon Musk on Date with his girlfriend)

एलॉन मस्क (Elon Musk) फ्रान्समधल्या सेंट ट्रोपेज इथं आपल्या नव्या प्रेयसीसोबत वेळ घालवताना दिसले. ऑस्ट्रेलियामधली डान्सर नताशा बैसेट ही एलॉन मस्क यांची नवी गर्लफ्रेंड असून ती त्यांच्यासोबत लंच करताना दिसली. ५० वर्षीय एलॉन मस्क आपल्या २७ वर्षीय गर्लफ्रेंडसोबत समुद्रकिनारी फेरफटका मारतानाही दिसले.

हेही वाचा: Elon Musk : एलॉन मस्क ठरले टाइम 'पर्सन ऑफ द इयर'

एलॉन मस्क यांच्या आत्तापर्यंतच्या गर्लफ्रेंड्सपैकी नताशा ही सर्वात कमी वयाची गर्लफ्रेंड आहे. याआधी अभिनेत्री एंबर हर्ड (Amber Heard) आणि तलुलाह रिले यांच्यासोबतचही मस्क यांचं नाव जोडलं गेलं आहे. एलॉन मस्कने गेल्या वर्षी आपली पत्नी ग्रिम्ससोबत घटस्फोट घेतला होता. मस्क आणि नताशा फेब्रुवारी २०२२ पासून एकमेकांना डेट करत आहेत.

हेही वाचा: एलॉन मस्क भाऊची गोष्टच न्यारी! बिटकॉईनचा उल्लेख करताच झाला चमत्कार

एलॉन मस्क यांनी आत्तापर्यंत तीनवेळा लग्न केलेलं आहे. ज्यामध्ये एकाच मुलीशी दोनदा लग्न केलेलं आहे. मस्क यांना सात मुलं आहेत, ज्यात सहा मुलं आणि एक मुलगी आहे.