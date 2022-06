टेस्ला करणार १० टक्के कर्मचाऱ्यांची कपात, सर्व नोकरभरती थांबवणार?

By

टेस्लाचे प्रमुख एलाॅन मस्क (Elon Musk) म्हणतात, मला अर्थव्यवस्थेबाबत खूपच वाईट वाटत होते. इलेक्ट्रिक कार उत्पादक जवळपास १० टक्के कर्मचारी कपात करणार आहे. ही कपात आवश्यक असल्याचे एका अंतर्गत इमेलमध्ये उघड झाले आहे. याविषयी राॅयटर्स वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे. 'जगभरातील नोकर भरती थांबवणे' या शीर्षकाअंतर्गत इमेल गुरुवारी टेस्लाच्या (Tesla) अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले. (Elon Musk Says Tesla Needs Cut Staff By 10 Percent)

याबाबत टेस्लाकडून लगेच प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. या आठवड्यापूर्वी एलाॅन मस्क यांनी टेस्लाच्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात या किंवा कंपनी सोडा असे बजावले होते. प्रत्येकाने टेस्लात किमान ४० तास कार्यालयात प्रति आठवडा काम करावे, असे मंगळवारी रात्री पाठवलेल्या दुसऱ्या मेलमध्ये कर्मचाऱ्यांना लिहिले होते. जर तुम्ही आला नाहीत, तर आम्ही समजू की तुम्ही राजीनामा दिलेला आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.