एलॉन मस्कने म्हणतो, भाडे देण्यासाठी घराला बदलले होते नाइट क्लब’मध्ये

अब्जाधीश टेक उद्योजक एलॉन मस्क (Elon Musk) यांनी सांगितले आहे की त्यांनी एकदा भाडे भरण्यासाठी त्यांचे घर नाइट क्लबमध्ये बदलले. मस्कचा जन्म श्रीमंत झाल्याच्या वृत्ताचा हवाला देणाऱ्या ट्विटर वापरकर्त्याला प्रतिसाद देताना, टेस्लाचे सीईओ म्हणाले की त्याच्याकडे वाढती विद्यार्थी कर्जे होती आणि त्याच्या सुरुवातीच्या काळात भाडे देण्याचा एक असामान्य मार्ग होता. (Elon Musk says the house was converted into a nightclub for rent)

ट्विटरवरील चर्चेची सुरुवात वापरकर्त्याच्या प्रश्नाने झाली. ज्याने इलॉन मस्कला (Elon Musk) विचारले की, जर श्रीमंत कुटुंबात जन्माला येण्याने जीवनात कमालीचे यशस्वी व्हायचे असेल तर ही सर्व श्रीमंत मुले आर्ट स्कूलमध्ये का जातात. त्यांना कधीच नोकरी मिळत नाही आणि उध्वस्त होतात. प्रत्युत्तरात मस्क म्हणाले, ज्यांच्याकडे काहीच नाही त्यांच्यापेक्षा भरपूर पैसे घेऊन सुरुवात करणाऱ्या मुलांमध्ये प्रेरणा कमी असते. जेव्हा आम्ही आमची पहिली कंपनी (झिप २) १९९५ मध्ये सुरू केली तेव्हा माझ्याकडे १०० कोटी डॉलर पेक्षा जास्त विद्यार्थी कर्ज होते.

हेही वाचा: युगांडाच्या प्रसिद्ध गायकाला व्हायचयं मुस्लिम; कारण वाचून बसेल धक्का

मस्कच्या प्रतिक्रियेनंतर, पुणेस्थित प्रणय पाथोळे मस्क यांच्याशी ट्विटरवर नियमितपणे संवाद साधतो. काही लोक खोट सांगतात की मस्क हे जन्मत: श्रीमंत होते. त्याच्या वडिलांकडे एक खाण होती. पाथोळे यांनी लिहिले, झिप २ सुरू करताना तुमच्याकडे राहण्यासाठी जागा नव्हती आणि तुम्हाला वायएमसीएमध्ये आंघोळ करावी लागली. तसेच तुम्ही कॉलेजमध्ये असताना तुमची खोली भाड्याने नाइट क्लबमध्ये (nightclub) बदलली नाही का?

यावर इलॉन मस्कने (Elon Musk) सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या घराचे भाडे नाइट क्लबमध्ये बदलून दिले होते. यासाठी ५ डॉलर शुल्क आकारले होते. सुरुवातीच्या काळात एलॉन मस्क भाऊ किंबल यांच्यासह इंटरनेट नकाशे आणि दिशानिर्देश सेवा कंपनी झिप २ तयार केली. नंतर स्टार्टअपला कॉम्पॅकने १९९९ मध्ये अंदाजे ३०७ दशलक्ष डॉलरमध्ये विकत घेतले.