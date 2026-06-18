Strait of Hormuz: शांतता करारानंतर मोठी बातमी! गॅस टंचाईपासून सुटका, शिपिंग मंत्रालयाने दिली महत्त्वाची माहिती

Relief for Indian Energy Sector: मागील तीन महिन्यांपासून जगातील अनेक देशांवर इंधनाचं संकट उभं राहिलं आहे. त्यातच एलपीजी गॅसबाबत टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली होती. त्यामुळे निर्बंधदेखील लागू करण्यात आलेले होते. आता मात्र इराण-अमेरिका यांच्यात करार झाल्याने होर्मुजमधील नाकाबंदी उठणार आहे. त्याबाबतची एक दिलासादायक बातमी सरकारने दिली आहे. .शिपिंग मंत्रालयाचे संचालक ओपेश कुमार शर्मा यांनी गुरुवारी माहिती दिली की, 'दिशा' नावाचे एक महाकाय गॅस जहाज होर्मुजची खाडी यशस्वीरित्या पार करून पुढे सरकले आहे. या जहाजावर तब्बल ६२,३७० मेट्रिक टन लिक्विड नॅचरल गॅस असून, हे जहाज शुक्रवार, दि. १९ जून २०२६ रोजी गुजरातच्या दाहेज बंदरावर पोहोचणार आहे..Fact Check: तुमचा आदर करतो, पण...! वैभव सुर्यवंशीने खरचं संजय मांजरेकर यांना उलट उत्तर दिलं? पोस्ट व्हायरल, एकच खळबळ.अमेरिका आणि इराण यांच्यात महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी गुरुवारी अखेर एका महत्त्वपूर्ण शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या १४ कलमी कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदी लागू करणे आणि होर्मुज खाडीतून व्यापारी जहाजांची वाहतूक पूर्ववत सुरू करणे हा आहे..या करारानुसार इराणवरील सर्व आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवण्यात आले असून, आता इराण जगाला तेल विकू शकणार आहे. तसेच इराणला त्यांची जप्त केलेली अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती आणि ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. या ऐतिहासिक करारानंतर होर्मुजच्या मार्गाने भारतात येणारे 'दिशा' हे पहिलेच मोठे गॅस जहाज असल्याने देशातील नैसर्गिक वायू आणि एलपीजीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर सुधारेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई दूर होईल..BARTI Schemes: बार्टीच्या योजनांचा आढावा; अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती वाढवण्याचे माधुरी मिसाळ यांचे निर्देश.दुसरीकडे, भारतीय नाविकांच्या रक्षणासाठी आणि मदतीसाठी केंद्र सरकार मिडल ईस्टच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. शिपिंग मंत्रालयाने नाविकांसाठी एक विशेष कंट्रोल रूम सुरू केला असून, गेल्या ७२ तासांत तिथे ४५० फोन कॉल्स आणि १०७७ ईमेल्स आले आहेत. सरकारने आतापर्यंत ३,६३९ पेक्षा जास्त भारतीय नाविकांची सुरक्षित घरवापसी केली असून, त्यापैकी ४७ नाविकांची गेल्या तीन दिवसांत सुटका करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.