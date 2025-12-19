Epstein Files उघड! फोटो सोडा... १८ अन् १९ सेकंदाचा व्हिडिओ देखील व्हायरल, बेडरूम, स्नानगृह अन् रहस्यमय खोली...

जेफरी एपस्टीनच्या सेक्स रॅकेट प्रकरणाने जगभरात खळबळ माजवली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी उलथापालथ होत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित माहिती टप्प्याटप्प्याने समोर येत असून, त्यामुळे अमेरिकेच्या सरकारला धक्का बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे नावही महत्त्वाचे मानले जात आहे..मोठा पर्दाफाशअलीकडेच अमेरिकेतील ओवरसाइट समितीतील डेमोक्रॅटिक सदस्यांनी एपस्टीनच्या खासगी बेटाबाबत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. हे बेट म्हणजे यूएस व्हर्जिन आयलंड्समधील लिटिल सेंट जेम्स आयलंड, जिथे दीर्घकाळ नाबालिग मुली आणि महिलांचे लैंगिक शोषण तसेच मानवी तस्करी होत असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा मोठा पर्दाफाश होत असून, समितीने नवे पुरावे प्रसिद्ध केले आहेत..पुराव्यांमध्ये व्हिडिओंचा समावेशया पुराव्यांमध्ये बेटावरील विविध भागांच्या छायाचित्रांचा आणि काही व्हिडिओंचा समावेश आहे. त्यात बेडरूम, स्नानगृह आणि काही विचित्र खोल्यांचे दृश्य दिसतात. एका खोलीत दंतवैद्याच्या क्लिनिकसारखी खुर्ची आहे, तर भिंतीवर विविध मास्क लावलेले दिसतात. एका छायाचित्रात लँडलाइन टेलिफोनवर स्पीड डायलमध्ये डॅरेन, रिच, माइक, पैट्रिक, लॅरी अशी नावे दिसत आहेत..Epstein files ओपन! सेक्स स्कँडलचे धक्कादायक 68 नवीन फोटो प्रसिद्ध... बिल गेट्ससह दिग्गज नेत्यांचे फोटो, जग हादरलं!.झाडांनी वेढलेले अनोखे रस्तेछायाचित्रांव्यतिरिक्त बेटावरील आकर्षक आणि ऐषारामी सजावटही लक्ष वेधून घेत आहे. झाडांनी वेढलेले अनोखे रस्ते, समुद्राचे सुंदर दृश्य असलेला स्विमिंग पूल आणि एक स्टडी रूम यांचा समावेश आहे. त्या स्टडी रूममध्ये एका बोर्डवर पॉवर, धोखा, प्लॉट, पॉलिटिकल असे शब्द लिहिलेले आढळले. काही छायाचित्रांमध्ये महिलांची नावेही दिसली, मात्र गोपनीयता आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव समितीने ती प्रसिद्ध केलेली नाहीत..थरारक आणि धक्कादायक झलकया खुलाशाची जबाबदारी असलेल्या समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही छायाचित्रे आणि व्हिडिओ एपस्टीनच्या जगाची थरारक आणि धक्कादायक झलक देतात. पीडितांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी हे पुरावे जनतेसमोर आणले जात आहेत. दरम्यान, अमेरिकन काँग्रेसने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित सर्व पुरावे जनतेसमोर उघड करण्याची विनंती केली आहे..या प्रकरणातून फक्त छायाचित्रेच नव्हे तर १८ आणि १९ सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिप्सही सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत, ज्यामुळे अधिकच खळबळ उडाली आहे..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.