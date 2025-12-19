ग्लोबल

Epstein files ओपन! सेक्स स्कँडलचे धक्कादायक 68 नवीन फोटो प्रसिद्ध... बिल गेट्ससह दिग्गज नेत्यांचे फोटो, जग हादरलं!

Epstein files Update: एपस्टीन फाईल्स उघडल्या... ६८ नवीन फोटो, राजकीय, तंत्रज्ञान आणि मनोरंजन क्षेत्रातील दिग्गजांचे उपस्थिती, जगभरात खळबळ उडाली आहे.
Sandip Kapde
जेफ्री एपस्टीनच्या सेक्स घोटाळ्याशी संबंधित ६८ नवीन छायाचित्रे उघड झाली आहेत. ही छायाचित्रे अमेरिकी संसदेच्या हाउस ओवरसाइट समितीतील डेमोक्रॅटिक खासदारांनी गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर प्रसिद्ध केली. आज शुक्रवार दुपारपर्यंत आणखी काही फोटो समोर येण्याची शक्यता आहे.

