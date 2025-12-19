Epstein files ओपन! सेक्स स्कँडलचे धक्कादायक 68 नवीन फोटो प्रसिद्ध... बिल गेट्ससह दिग्गज नेत्यांचे फोटो, जग हादरलं!

जेफ्री एपस्टीनच्या सेक्स घोटाळ्याशी संबंधित ६८ नवीन छायाचित्रे उघड झाली आहेत. ही छायाचित्रे अमेरिकी संसदेच्या हाउस ओवरसाइट समितीतील डेमोक्रॅटिक खासदारांनी गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर प्रसिद्ध केली. आज शुक्रवार दुपारपर्यंत आणखी काही फोटो समोर येण्याची शक्यता आहे. .या छायाचित्रांमध्ये अरबपती बिल गेट्स दोन वेगवेगळ्या प्रसंगांमध्ये महिलांसोबत दिसत आहेत. त्या दोन्ही महिला एकच आहेत की वेगळ्या, हे स्पष्ट नाही. याशिवाय गुगलचे सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन, चित्रपट निर्माते वुडी अॅलन, तत्त्वज्ञ नोम चॉम्स्की आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीव बॅनन यांसारखे अनेक मान्यवरही या छायाचित्रांमध्ये दिसत आहेत.मात्र ही छायाचित्रे फक्त या व्यक्ती एपस्टीनच्या ठिकाणी होत्या हे दाखवतात. यांचा अर्थ असा नाही की ते कोणत्या गुन्ह्यात सहभागी होते. त्याबाबतची खरी माहिती पूर्ण दस्तऐवज उघड झाल्यावरच समोर येईल..अमेरिकी न्याय विभाग उद्या या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व दस्तऐवज प्रसिद्ध करणार आहे. त्याआधी १२ डिसेंबरला १९ छायाचित्रे जारी करण्यात आली होती, त्यातही बिल गेट्स दिसले होते.नवीन छायाचित्रांमध्ये एका महिलेच्या शरीराच्या विविध भागांवर हाताने लिहिलेले संदेश दिसत आहेत. बीबीसीच्या अहवालानुसार हे संदेश वादग्रस्त कादंबरी ‘लोलिता’मधून घेतलेले आहेत. एका छायाचित्रात त्या कादंबरीची प्रतही पार्श्वभूमीत दिसते. ‘लोलिता’ ही कादंबरी अल्पवयीन मुलीच्या शोषणाची कथा सांगते, त्यामुळे शरीरावर लिहिलेल्या या संदेशांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा विषय अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे..Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रवासबंदीचा बडगा; आणखी वीस देशांच्या अमेरिकावारीवर निर्बंध.सध्या हे सर्व संदेश एकाच महिलेवर लिहिले आहेत की वेगळ्या महिलांवर, तसेच ही छायाचित्रे नेमके कोणत्या हेतूने काढली गेली, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांमध्ये व्हॉट्सअॅप संभाषणाचा एक स्क्रीनशॉटही आहे. त्यात एका अज्ञात व्यक्तीकडून आलेले संदेश दिसतात. एका संदेशात “फ्रेंड स्काउट”चा उल्लेख आहे आणि त्याने प्रत्येक मुलीच्या बदल्यात १००० डॉलर मागितल्याचे म्हटले आहे. पुढच्या संदेशात “आता मी तुला मुली पाठवेन” असे लिहिले आहे. हे संदेश कोणाच्या फोनवरून कोणाला पाठवले गेले आणि ‘J’ हे कोणासाठी आहे, हे स्पष्ट नाही..न्यूयॉर्क टाइम्सचे स्तंभलेखक डेव्हिड ब्रुक्सही एका छायाचित्रात दिसत आहेत. ते सर्गेई ब्रिन यांच्यासमोर बसलेले दिसतात, जणू काही जेवणाच्या कार्यक्रमात सहभागी आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की हा कार्यक्रम २०११ मधील आहे, म्हणजे एपस्टीनला २००८ मध्ये अल्पवयीन मुलीशी संबंधित गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर तीन वर्षांनी. ब्रुक्स यांनी त्या कार्यक्रमानंतर एपस्टीनशी कधीही संपर्क साधला नाही, असेही अखबाराने स्पष्ट केले..एपस्टीनच्या निवासस्थानांवरून आतापर्यंत हजारो कागदपत्रे, ई-मेल आणि ९५ हजारांहून अधिक छायाचित्रे सापडली आहेत. रिपब्लिकन खासदारांच्या नेतृत्वाखालील समितीने डेमोक्रॅट्सवर फक्त निवडक छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्याचा आरोप केला आहे, ज्यांचा हेतू ट्रम्प यांना बदनाम करणे आहे..जेफ्री एपस्टीन हा न्यूयॉर्कचा श्रीमंत वित्तपुरवठादार होता. त्याची अनेक नेते आणि सेलिब्रिटींशी मैत्री होती. २००५ मध्ये त्याच्यावर अल्पवयीन मुलीचे यौन शोषण केल्याचा आरोप झाला. २००८ मध्ये त्याला अल्पवयीनकडून सेक्सची मागणी केल्याबाबत दोषी ठरवण्यात आले आणि १३ महिन्यांची शिक्षा झाली. २०१९ मध्ये सेक्स तस्करीच्या आरोपांवरून त्याला अटक झाली, पण खटल्यापूर्वीच त्याने तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची साथीदार घिस्लेन मॅक्सवेलला २०२१ मध्ये मदत केल्याबाबत दोषी ठरवण्यात आले आणि तिला २० वर्षांची शिक्षा झाली आहे. सध्या ती शिक्षा भोगत आहे..कोण आहे एपस्टिन? नेते अन् उद्योजकांना मुली पुरवल्याचे आरोप, ट्रम्प ते बिल गेट्स यांचीही नावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.