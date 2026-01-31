Epstein Files ने हलवलं अमेरिकन सत्ताकेंद्र! ‘त्या’ नावांचा उल्लेख का होतोय? इवांका ट्रम्प यांचे नावही

अमेरिकन न्याय व्यवस्थेने जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणाशी जोडलेल्या असंख्य दस्तऐवजांची शेवटची आणि सर्वांत मोठी यादी जाहीर केली आहे. या दस्तऐवजांमध्ये १ लाख ८० हजार छायाचित्रे आणि दोन हजार व्हिडिओ क्लिप्सचा समावेश आहे. एपस्टाईन, जो अमेरिकेतील एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि दोषी ठरलेला लैंगिक गुन्हेगार होता, त्याच्या तपासणीशी संबंधित हे दस्तऐवज आहेत. .अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषणया प्रकरणात अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषण आणि तस्करीच्या जाळ्याचा उल्लेख आहे. २०१९ साली एपस्टाईनच्या निधनानंतर, ही सर्व कागदपत्रे एफबीआय आणि न्याय विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. २०२५ मध्ये मंजूर झालेल्या एपस्टाईन फाइल्स पारदर्शकता कायद्याच्या आधारावर आता ही माहिती लोकांसमोर आणली गेली आहे..Epstein Files: जग हादरलं! एपस्टीनच्या नवीन फाइल्समध्ये ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, न्याय विभागाने काय म्हटलं?.राजकीय आणि व्यावसायिक वर्तुळात खळबळया नव्या दस्तऐवजांमध्ये अनेक प्रभावशाली व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत, ज्यामुळे राजकीय आणि व्यावसायिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यातील एक प्रमुख नाव आहे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे. दस्तऐवजांच्या एका भागात असे नमूद आहे की, सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी न्यू जर्सीमध्ये एका अज्ञात महिलेला ट्रम्प यांच्याकडून लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले गेले. ती महिला त्यावेळी तेरा ते चौदा वर्षांची होती, असा दावा आहे. या महिलेला एपस्टाईनकडूनही गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला, असे सांगितले आहे.ट्रम्प कुटुंबातील आणखी एक सदस्य, इवांका ट्रम्प यांचे नावही या फाइल्समध्ये दिसते. एका ईमेलच्या शीर्षकात जारेड कुशनर आणि इवांका ट्रम्प यांचा उल्लेख आहे, ज्यात विकी वॉर्डच्या पुस्तकासाठी तयारीचा संदर्भ आहे. याशिवाय, जगातील सर्वांत श्रीमंत उद्योजक इलॉन मस्क यांचाही उल्लेख आढळतो, जो एपस्टाईनच्या बेटावर संभाव्य भेटीच्या संदर्भात आहे. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्याविरुद्धही अनेक आरोप नोंदवले गेले आहेत, ज्यात रशियन महिलांकडून लैंगिक रोगांचा संसर्ग झाल्याचा दावा समाविष्ट आहे..प्रसिद्ध व्यक्तींची नावेही उजेडातया दस्तऐवजांमध्ये इतर अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींची नावेही उजेडात आली आहेत. यात इस्रायलचे माजी पंतप्रधान एहुद बराक, अर्थतज्ज्ञ लॅरी समर्स, अमेरिकेचे माजी गवर्नर बिल रिचर्डसन, ब्रिटिश राजघराण्यातील प्रिन्स अँड्र्यू, सारा फर्ग्युसन, पॉपस्टार मायकेल जॅक्सन, रॉकस्टार मिक जॅगर, अभिनेते केविन स्पेसी आणि क्रिस टकर, गायिका डायना रॉस, पत्रकार वॉल्टर क्रोनकाइट, दिग्दर्शक वुडी अॅलन, उद्योजक रिचर्ड ब्रॅन्सन आणि पीटर थिएल, विक्टोरियाचे माजी मालक लेस वेक्सनर, भाषातज्ज्ञ नोम चॉम्स्की तसेच भौतिकशास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांचा समावेश आहे..हे सर्व दस्तऐवज तपासणी प्रक्रियेशी जोडलेले आहेत आणि त्यातील बहुतेक आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत किंवा ते केवळ सूचना स्वरूपात आहेत..रशियन मुलींशी संबंध अन् गुप्त रोग... Epstein Files मधील दाव्यांनी जग हादरलं! आरोपांवर बिल गेट्स काय म्हणाले? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.