Epstein Files ने हलवलं अमेरिकन सत्ताकेंद्र! ‘त्या’ नावांचा उल्लेख का होतोय? इवांका ट्रम्प यांचे नावही

Epstein Files उघडकीस: ट्रम्प, इवांका, इलॉन मस्क यांच्याशी संबंधित उल्लेख; आरोप, संदर्भ आणि सत्य यामधील फरक काय?
Epstein Files

Epstein Files

Sandip Kapde
अमेरिकन न्याय व्यवस्थेने जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणाशी जोडलेल्या असंख्य दस्तऐवजांची शेवटची आणि सर्वांत मोठी यादी जाहीर केली आहे. या दस्तऐवजांमध्ये १ लाख ८० हजार छायाचित्रे आणि दोन हजार व्हिडिओ क्लिप्सचा समावेश आहे. एपस्टाईन, जो अमेरिकेतील एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि दोषी ठरलेला लैंगिक गुन्हेगार होता, त्याच्या तपासणीशी संबंधित हे दस्तऐवज आहेत.

