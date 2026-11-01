युरोप पेटलं! फ्रान्सनंतर आता जर्मनीतही ‘Gen Z' च्या आंदोलनाला हिंसक वळण; २७ पोलीस कर्मचारी जखमी, नेमकं काय घडतंय?

युरोपातील अनेक देशांमध्ये तरुणांचे आंदोलन सुरू असताना आता जर्मनीतही हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. शनिवारी रात्री जर्मनीतील फ्रँकफर्ट शहरात आंदोलकांनी दुकानांची तोडफोड आणि लूटमार केली. तसेच बर्लिन, कोलोन आणि हॅम्बर्गमध्येही आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. या घटनांमध्ये २७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून, शेकडो जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे..जर्मनीतील हे आंदोलन ‘Gen Z रेगेल्ट’ या संघटनेने आयोजित केलं होतं. या संघटनेच्या नावाचा अर्थ ‘Gen Z ने सूत्रं हाती घेतली’ असा होतो. शनिवारी दिवसभर हजारो तरुणांनी मोर्चे काढले. शाळांमधील निधीची कमतरता, वाढता महागाईचा खर्च, सरकारी खर्चात कपात आणि अनिवार्य लष्करी सेवेला त्यांचा विरोध आहे. आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेला अधिक निधी द्यावा, अशीही त्यांची मागणी आहे..France Protests : फ्रान्स पेटले ! महागाईविरोधात मोठे आंदोलन, ८ लाख लोक रस्त्यावर उतरले; निदर्शनांदरम्यान तोडफोड आणि जाळपोळ .फ्रान्समध्येही मोठं आंदोलनजर्मनीतील आंदोलनाआधी फ्रान्समध्येही तरुणांनी मोठं आंदोलन केलं होतं. शनिवारी फ्रान्समध्ये ३ लाख २० हजारांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले. वाढती महागाई आणि शिक्षणासह सरकारी सेवांची खालावलेली स्थिती याविरोधात त्यांनी आवाज उठवला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशभरात हजारो पोलीस तैनात करण्यात आले होते. काही ठिकाणी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. फ्रान्सच्या गृह मंत्रालयानुसार, या आंदोलनात ७७० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली..इटलीतील रोम आणि ट्युरिनमध्येही आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. पोर्तुगालमध्ये घरांच्या वाढत्या किमती आणि भाड्याच्या प्रश्नावर आंदोलन सुरू आहे. गेल्या दहा वर्षांत तिथे घरांच्या किमती दुपटीपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. बेल्जियम, आयर्लंड, स्पेन, ग्रीस, सर्बिया आणि अल्बानियासह अनेक देशांतही तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. वाढता घरखर्च, महागाई, शिक्षण आणि सरकारी सेवांमधील कपात हे या आंदोलनांचे प्रमुख मुद्दे आहेत..फ्रँकफर्टमध्ये दुकानांची लूटफ्रँकफर्टमध्ये शनिवारी रात्री परिस्थिती अधिक चिघळली. आंदोलकांनी दुकानांच्या काचा फोडल्या. काही दुकानांमधील वस्तू चोरल्या. एका बंदुकीच्या दुकानाचीही तोडफोड करण्यात आली. या प्रकरणी एका संशयिताला अटक करून त्याच्याकडून दोन शस्त्रं जप्त करण्यात आली. आपत्कालीन सेवा कर्मचाऱ्यांवर फटाके, दगड आणि बाटल्या फेकण्यात आल्या. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी वॉटर कॅननचा वापर केला..फ्रान्समध्ये महागाईविरोधी आंदोलनाचा भडका; १४३ वर्ष जुन्या ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग, पॅरिससह अनेक शहरांत तोडफोड.बर्लिनमध्ये २७ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले, तर ५६ जणांना तात्पुरतं ताब्यात घेण्यात आलं. हॅम्बर्गमध्ये बॅरिकेड्सना आग लावल्याप्रकरणी १२० जणांना अटक करण्यात आली. कोलोनमध्ये रेल्वे स्थानकाजवळ पोलिसांवर बाटल्या फेकण्यात आल्या. जर्मनीचे गृहमंत्री अलेक्झांडर डोब्रिंड्ट यांनी दंगल आणि लूटमार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. रविवारपर्यंत फ्रँकफर्टमधील परिस्थिती शांत झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.