Europe Heatwave: युरोपमध्ये उष्णतेचा कहर! रस्ते वितळले, लोखंडी ट्रॅक वाकले, हजारो नागरिक रुग्णालयात...भयानक व्हिडिओ व्हायरल

लंडन : युरोपमध्ये यंदाच्या विक्रमी उष्णतेमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक देशांमध्ये तापमानाने 40 अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. प्रखर उन्हामुळे काही ठिकाणी रस्ते वितळल्याच्या, ट्रामचे रुळ (लोखंडी ट्रॅक) वाकल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे हजारो नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले असून परिस्थिती गंभीर बनली आहे..मृत्यूंची संख्या वाढलीजागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) माहितीनुसार, 21 जूनपासून युरोपमध्ये उष्णतेशी संबंधित कारणांमुळे 1,300 हून अधिक अतिरिक्त मृत्यूंची नोंद झाली आहे. या मृतांमध्ये बंद गाड्यांमध्ये अडकलेल्या काही लहान मुलांचा तसेच उष्णतेपासून दिलासा मिळावा म्हणून देखरेखीशिवाय जलाशयांमध्ये पोहण्यासाठी गेलेल्या काही तरुणांचा बुडून मृत्यू झालेल्यांचाही समावेश आहे.फ्रान्समधील पॅरिसमध्ये उष्णतेमुळे मृत्यूंचे प्रमाण वाढल्याने शवागृहे आणि अंत्यसंस्कार सेवा देणाऱ्या संस्थांवर ताण निर्माण झाला आहे. 18 जूनपासून फ्रान्समध्ये बुडून मृत्यू झालेल्यांची संख्या किमान 74 इतकी झाली आहे. दरम्यान, फ्रान्समध्ये तापमान काहीसे कमी होऊ लागले असले तरी राष्ट्रीय हवामान विभागाने जुलैमध्ये आणखी एका उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे..अनेक देशांत तापमानाचे विक्रम मोडलेगेल्या आठवड्यात पश्चिम युरोपपासून सुरू झालेली उष्णतेची लाट आता पूर्वेकडे सरकली असून पोलंड, झेक प्रजासत्ताक आणि जर्मनीमध्ये तापमानाचे नवे विक्रम नोंदवले गेले आहेत. जर्मनीमध्ये तापमान 41 अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले, तर झेक प्रजासत्ताकातही 40 अंशांचा टप्पा पार झाला..स्वित्झर्लंडमधील बाझेल येथे 38.8 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. डेन्मार्कमध्ये 1874 पासूनच्या हवामान नोंदींमधील सर्वाधिक उष्ण दिवस अनुभवायला मिळाला. तसेच, ब्रिटनमध्ये जून महिन्यातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक तापमानाचा विक्रम नोंदवला गेला. स्लोव्हाकियातील टुर्ना नाद बोडवो येथे सोमवारी 41 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली असून, देशासाठी हा नवा विक्रम असल्याचे स्लोव्हाक हायड्रोमेटिओरोलॉजिकल संस्थेने सांगितले..हंगेरीतील मध्यवर्ती अस्झोड येथे तापमान 41.8 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. हा आकडा 2007 मधील देशाच्या 41.9 अंशांच्या सर्वोच्च विक्रमाच्या अगदी जवळ आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान पीटर मॅज्यार यांनी शक्य असल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करावे, सार्वजनिक सेवांतील मैदानी कामांचे वेळापत्रक बदलावे, रेस्टॉरंट्सनी नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि वातानुकूलित सार्वजनिक ठिकाणे खुली ठेवावीत, असे आवाहन केले आहे..युक्रेनमध्ये वीजपुरवठ्यावर परिणामयुक्रेनमध्ये आधीच युद्धामुळे ताणाखाली असलेल्या ऊर्जा यंत्रणेवर या उष्णतेचा आणखी परिणाम झाला आहे. वाढत्या तापमानामुळे प्रशासनाला आपत्कालीन वीज कपात लागू करावी लागली. सरकारी हवामान केंद्राने देशात 35 ते 38 अंश सेल्सिअस तापमानासह तीव्र उष्णतेचा इशारा दिला आहे..Premium|Europe Family Tour : आयफेल टॉवरपासून स्वित्झर्लंडपर्यंत युरोप सहलीचा अविस्मरणीय प्रवास.सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडिओयुरोपमधील उष्णतेची तीव्रता दर्शवणारे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. एका व्हिडिओमध्ये प्रखर उन्हात बाहेर ठेवलेल्या तव्यावर काही मिनिटांत अंडी आणि बेकन शिजत असल्याचे दिसत आहे. जर्मनीतील काही चित्रफितींमध्ये रस्ते वितळल्याचे आणि ट्रामचे रुळ उष्णतेमुळे वाकल्याचे दृश्य समोर आले आहे..नेदरलँड्समधून समोर आलेल्या अन्य व्हिडिओंमध्ये वाहनांवरील प्लास्टिक पेंट फुगल्याचे, खरेदीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॉलीचा काही भाग आणि बूट उन्हात वितळल्याचे दिसून येते. तर बर्लिनमध्ये नागरिकांना उष्णतेपासून दिलासा मिळावा म्हणून पोलिसांनी वॉटर कॅननचा वापर केल्याचेही व्हिडिओंमध्ये पाहायला मिळत आहे..Europe Heatwave: युरोपची लाहीलाही! उष्णतेच्या लाटेत होरपळले अनेक देश, १८ शहरांना रेड अलर्ट; फ्रान्समध्ये ५ दिवसात १ हजार मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.