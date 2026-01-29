EU takes action against IRGC : युरोपियन युनियनने ‘इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ला दहशतवादी संघटना केलं घोषित!

EU Declares IRGC a Terrorist Organization : युरोपियन युनियनने(EU) इराणी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सला(IRGC) दहशतवादी संघटनांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी आज याबाबत घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की IRGC ने अलिकडच्या आठवड्यात निदर्शकांवर क्रूर कारवाई केली आहे, ज्यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणूनच EU परराष्ट्र मंत्र्यांनी हा निर्णायक निर्णय घेतला आहे.
ब्रुसेल्समध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला जाताना कल्लास यांनी सांगितले की, "IRGC आता अल-कायदा, हमास आणि दाएशच्या बरोबरीने असेल. जर तुम्ही दहशतवाद्यांसारखे वागलात तर तुम्हाला दहशतवादासारखे वागवले पाहिजे." शिवाय, EU ने इराणचे गृहमंत्री एस्कंदर मोमेनी, प्रॉसिक्यूटर जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आझाद आणि न्यायाधीश इमान अफशारी यांच्यासह १५ इराणी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले आहेत.
कल्लास यांनी सांगितले की इराणी शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शकांवर क्रूर दडपशाहीच्या वृत्तांना प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निदर्शनांमध्ये जवळपास सहा हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. २७ युरोपियन युनियन सदस्य देशांनी आयआरजीसीला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यास पाठिंबा दिला आहे.
आयआरजीसीला दहशतवादी संघटना म्हणून समाविष्ट करणे हे देखील युरोपियन देशांच्या भूमिकेत एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. फ्रान्स आणि इटलीसारख्या देशांनीही या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, ज्यांनी यापूर्वी या निर्णयाला विरोध केला होता..