F-16 लढाऊ विमान हायवेवर कोसळलं, उड्डाणानंतर २ मिनिटांनी रडारवरून गायब; दुर्घटनेचा VIDEO आला समोर

तुर्कीमध्ये हवाई दलाचं एफ १६ हे लढाऊ विमान कोसळून दुर्घटना घडलीय. यात पायलटचा मृत्यू झाला आहे. बुरसा इजमिर हायवेवरच हा अपघात झालाय. दुर्घटनेनंतर आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. रुग्णवाहिका आणि पोलीसांनी घटनास्थळी पोहोचले होत. या दुर्घटनेचे व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहेत. व्हिडीओत अपघातानंतर आग भडकल्याचं दिसतं. .एफ १६ लढाऊ विमान दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी विमानाचे अवशेष आढळले आहेत. विमानाने रात्री एक वाजता उड्डाण केलं होतं. उड्डाणानंतर दोन मिनिटातच अचानक रडारवरून विमान बेपत्ता झालं. त्यानंतर विमानाचा शोध घेतला जात होता. लढाऊ विमान हे बालिकेसिर इथल्या नवव्या मेन जेट बेस कमांडमधलं होतं. रडारवरून बेपत्ता झाल्यानंतर विमान हायवेवर दुर्घटनाग्रस्त झाल्याचं समोर आलं. विमानाचे अवशेष आणि पायलटचा मृतदेह आढळून आला आहे..भरधाव थारची कारला धडक, एकाचा मृत्यू; तरुणी चालवत होती थार, अपघातानंतर सीट बदलली.तुर्कीच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितलं की, विमानाच्या दुर्घटनेचं कारण शोदण्यासाठी विशेष तपास समिती स्थापन करण्यात आलीय. सखोल चौकशीनंतर सत्य समोर येईल. सध्या दुर्घटनेच्या कारणाबाबत कोणतेही निष्कर्ष काढण्यात आलेले नाहीत..याआधीही एफ १६ विमानाची दुर्घटना झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. २०१५ ते २०२४ या काळात प्रशिक्षणार्थींचे विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले आहे. इस्लामाबादमध्ये २०१९ला विमान दुर्घटनेत पायलटचा मृत्यू झाला होता. तर २०१५ मध्ये अल्बासेटे एअर बेसवर ग्रीकचं एफ १६ दुर्घटनाग्रस्त झालं होतं. यात अनेकांचा मृत्यू झालेला. तर २०२३ मध्ये आयोनियन समुद्रात एफ १६ कोसळलं होतं. त्यात पायलटचा शोध लागला नाही. २०२२ ते २०२४ काळात प्रशिक्षणावेळी दक्षिण कोरियात एफ १६ विमानाच्या अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत.