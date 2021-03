कमरेवर हात ठेवून दोन पायांवर पळतो हा सरडा; पाहा मजेशीर व्हिडीओ

सरडा हा सरपटणारा प्राणी कोणत्याही व्यक्तीसाठी नवीन नाही. जगात सरड्याचे अनेक विविध प्रजाती आढळून येतात. यात आपल्याला काही मोजक्याच ठावूक आहेत. विशेष करुन रंग बदलणारा सरडा साऱ्यांनाच ठावूक आहे. चार पायांवर धावणारा सरडा बऱ्याचदा त्याचे रंग बदलतो. मात्र, दोन पायावर चालणारा किंवा पिसारा फुलवणारा सरडा कधी पाहिला किंवा त्याच्याविषयी काही ऐकलं आहे का? सध्या सोशल मीडियावर पिसारा फुलवून आणि दोन पायांवर धावणाऱ्या एका सरड्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ @SDG2030 या ट्विटर पेजवर शेअर करण्यात आला आहे.

ट्विटरवर बऱ्याचदा काही भन्नाट व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. मात्र, यावेळी शेअर झालेला व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक सरडा चक्क कमरेवर हात ठेवून दोन पायांवर धावत आहे. तसंच त्याच्या मानेपासून पोटापर्यंतच्या भागावर एक पिसारा दिसून येत आहे. इतकंच नाही तर तो एका दगडावर उडी मारून तेथेच उभा राहतो.

This specie is called fan-throated lizard (Sarada Darwini).

One new genus and five new species of fan-throated lizards have been found in the drier parts of India@ParveenKaswan @billpeduto @JaneGoodallInst @parupallik @VincentCoyle1 @ActorMadhavan

