सख्खे शेजारी! फ्लोरिडातील जोडप्याने वाटली मोफत बिअर; कारण...

जसा कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य महत्त्वाचा असतो. तसेच शेजारीदेखील तितकेच महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे एखाद्या नवीन ठिकाणी आपण शिफ्ट झालो की तेथील शेजाऱ्यांशी मैत्री करण्याचा प्रयत्न करतो. यासाठी अनेक जण विविध मार्गदेखील अवलंबतात. मग यात अनेकदा शेजाऱ्यांना घरी जेवणासाठी बोलावलं जातं किंवा त्यांना एखादं छानसं गिफ्ट दिलं जातं. यात अनेकदा महिलादेखील विविध मार्गाने शेजारील महिलांशी ओळख करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, अमेरिकेतील फ्लोरिडामधील एखा कपलने शेजाऱ्यांशी ओळख करण्याचा एक भन्नाट मार्ग शोधून काढल्याचं समोर आलं आहे. या कपलने शेजाऱ्यांना एक आगळीवेगळी वस्तू भेट म्हणून दिली आहे. अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथे राहणारं एक कपल कोरोना काळात नव्या जागी शिफ्ट झालं होतं. नवा परिसर, नवी जागा असल्यामुळे या कपलने शेजाऱ्यांशी ओळख व्हावी या हेतून त्यांना एक भन्नाट वस्तू गिफ्ट केली. विशेष म्हणजे त्यांनी भेट दिलेल्या वस्तूची चक्क सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. अमांडा आणि थॉमस इव्हान्स या जोडीने कोरोना काळा सुरु होण्याच्या सुरुवातीला त्यांचं घर फोर्ट मेयर्समधून केप कोरल येथे शिफ्ट केलं. त्यावेळी त्यांनी शेजाऱ्यांशी ओळख व्हावी यासाठी चक्क त्यांना मोफत बिअर दिली. अमांडा आणि थॉमस यांनी त्यांच्या घराबाहेर एक भन्नाट बॅनर लावला होता. "आम्ही इथे नवीनच रहायसा आलो आहोत. आम्हाला आमच्या चांगल्या शेजाऱ्यांना भेटायली खूप इच्छा आहे. आम्ही घराच्या उंबरठ्याबाहेर बीअर घेऊन उभे आहोत. ज्यांना कोणाला भेटायची इच्छा आहे. त्यांनी नक्की या. आम्ही तुम्हाला भेटण्यासाठी खूप उत्सुक आहोत", असं या बॅनरवर लिहिण्यात आलं होतं. दरम्यान, हा बॅनर लावल्यानंतरही कोणी भेटायला येईल याची शाश्वती या दोघांना नव्हती. मात्र, मोफत बिअर पार्टी मिळणार असल्याचं समजताच. त्यांच्याकडे असंख्य जणांनी रांग लावल्याचं सांगण्यात येतं.



