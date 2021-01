ट्रम्प यांचं फेअरवेल स्पीच; अखेरच्या भाषणात 'US कॅपिटॉल' हिंसेचा निषेध, पुढील प्रशासनाला सदिच्छा

वॉशिंग्टन : अमेरिकेमध्ये आज जो बायडन देशाचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार आहेत. तर, मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपलं फेअरवेल स्पीच दिलं आहे. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून या आपल्या शेवटच्या भाषणात त्यांनी पुन्हा एकदा कॅपिटॉल हिलमध्ये झालेल्या हिंसेचा उल्लेख केला. तसेच त्यांनी या घटनेला अमेरिकेच्या मुल्यांच्या विरोधातील घटना असं म्हटलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की कॅपिटॉल हिलवर याप्रकारे हल्ला झाल्याने प्रत्येक अमेरिकन नागरिक भयभीत झाला होता. ज्या मूल्यांच्या आधारवर आपण जगतो त्या सर्वच मूल्यांच्या विरोधात याप्रकारची राजकीय हिंसा आहे. या प्रकारच्या हिंसेला कधीच सहन केलं जाऊ शकत नाही. आता आपल्याला आधीपेक्षा अधिक एकजूट होऊन राहिलं पाहिजे. आपल्या शेवटच्या भाषणात ट्रम्प पुढे म्हणाले की, आम्ही चीनवर ऐतिहासिक व्यापार कर लावले, त्यासोबतच अनेक नवे करार केले. त्यामुळे आपली व्यापारी नीती गतीने बदलत गेली. त्यामुळेच अमेरिकेला अब्जावधी रुपये मिळाले. मात्र, कोरोना व्हायरस संकटाने आपल्याला दुसऱ्या दिशेबाबत विचार करण्यास भाग पाडले.

We imposed historic and monumental tariffs on China; made a great new deal with China... Our trade relationship was rapidly changing, billions and billions of dollars were pouring into the US, but the virus forced us to go in a different direction: US President Donald Trump https://t.co/aLjO1qG0FW

— ANI (@ANI) January 19, 2021