...म्हणून गाईचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

लंडनः एका गाईला दुखापत झाल्याने तिच्यावर उपचार करणे गरजेचे होते. पण, काही अडचणींमुळे तिच्यावर उपचार करण्यास अडचणी येत होत्या. यामुळे शेतकऱयाने थेट हेलिकॉप्टरची मदत घेतली आणि तिच्यावर उपचार केले. शेतकऱयाचे कौतुक होत असून, गाईचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

WHEN COWS FLY: A Swiss farmer decided to use a helicopter to airlift one of his beloved bovines down the mountain. The farmer says the cow had been walking with a limp and he didn't want to risk further injury to the animal. https://t.co/HSjcKh5oy6 pic.twitter.com/5qZgRdcWWs

— ABC News (@ABC) August 19, 2020